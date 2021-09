Khẩn trương cấp gạo cứu đói cho dân

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên phối hợp với các sở, ngành chức năng tỉnh Gia Lai khẩn trương thực hiện xuất cấp hơn 208,8 tấn gạo hỗ trợ cho 3.360 hộ ở 10 huyện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.





Người dân xã Glar (huyện Đak Đoa) làm thủ tục nhận gạo hỗ trợ của Nhà nước. Ảnh: Sơn Ca

Huyện Đak Đoa là điểm xuất cấp gạo đầu tiên trong ngày 20-9. Từ 7 giờ sáng, xe chở gạo của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên đã đến điểm tập kết, tổ chức bốc dỡ gạo cho các xe trung chuyển kịp đưa về 8 xã, thị trấn để phân bổ cho bà con. Nhận 60 kg gạo hỗ trợ, ông Trần Hữu (thôn 4, thị trấn Đak Đoa) vui mừng cho biết: “Vợ chồng tôi đã lớn tuổi, không làm gì ra tiền. Thu nhập cả nhà chủ yếu từ công việc thợ hồ và phụ quán ăn của 2 đứa con. Dịch bệnh mấy tháng qua, công việc bị gián đoạn nên gia đình rất khó khăn. Nay được Nhà nước hỗ trợ gạo trong 1 tháng, tôi rất vui mừng”.



Cùng chung tâm trạng, bà Nach (làng Dôr 1, xã Glar) chia sẻ: “Nhà tôi có 2 đứa con làm công nhân ở Bình Dương. Dịch bệnh nên các con phải nghỉ việc, không có tiền gửi về nhà mấy tháng nay. Tôi lớn tuổi rồi nhưng ai thuê mướn gì thì làm để có tiền mua gạo nuôi 2 đứa cháu. Giờ được nhận gạo hỗ trợ, tôi mừng lắm”.



Ông Lê Quang Thanh-Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Đak Đoa-thông tin: “Thực hiện Quyết định số 596/QĐ-UBND của UBND tỉnh, huyện phân bổ 23.625 kg gạo cho 360 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thị trấn và các xã: Trang, Glar, Hà Đông, Hà Bầu, Ia Pết, Kdang, A Dơk. Việc tiếp nhận, phân bổ gạo cho bà con được thực hiện nhanh chóng, kịp thời và đúng đối tượng thụ hưởng”.

Ủy ban nhân dân xã Glar (huyện Đak Đoa) hỗ trợ phương tiện đưa gạo về nhà cho người dân. Ảnh: Sơn Ca



Về phía chính quyền địa phương, ông Sing-Chủ tịch UBND xã Glar-cho biết: Trong đợt này, xã được phân bổ 2.670 kg gạo để cấp cho 42 hộ với 178 khẩu. Đây đều là hộ nghèo, hộ cận nghèo đang gặp khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Việc tổ chức cấp phát được các hội, đoàn thể xã giám sát, bố trí lực lượng hỗ trợ người dân không có phương tiện vận chuyển hoặc già yếu.



Ngày 20-9, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên thực hiện xuất cấp hơn 85,5 tấn gạo tại trung tâm các huyện Đak Đoa, Mang Yang, Phú Thiện, Krông Pa. Ngày 22-9, đơn vị tiếp tục bàn giao hơn 123,3 tấn gạo cho các huyện: Ia Pa, Ia Grai, Chư Păh, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh. Ông Lưu Văn Quân-Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên-cho hay: “Nhằm đảm bảo việc tổ chức giao nhận gạo hỗ trợ kịp thời đến người dân đang gặp khó khăn do dịch Covid-19, đơn vị phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã được phê duyệt. Toàn bộ quy trình xuất cấp, giao nhận gạo đảm bảo tuân thủ các quy định phòng-chống dịch, kịp thời, góp phần thực hiện chủ trương, chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước”.



SƠN CA