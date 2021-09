Hành trình đặc biệt từ tâm dịch trở về

(GLO)- Khoảng 6 giờ ngày 15-9, chuyến xe chở tổ công tác đón thai phụ và trẻ em tại 2 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh đã về đến TP. Pleiku an toàn. Các công dân được đưa về nơi cách ly tập trung theo quy định. Chuyến hành trình trở về từ tâm dịch trễ hơn dự kiến ban đầu vì có một vài sự cố nhưng lại là điều đáng nhớ đối với nhiều thai phụ.

Niềm vui ngày về

Theo kế hoạch, đợt này Gia Lai đón 314 công dân ở 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh về nhưng khi chốt danh sách còn 247 công dân gồm có 208 thai phụ, 38 trẻ em đi cùng và 1 người nhà thai phụ; trong đó, công dân ở TP. Hồ Chí Minh về có 107 thai phụ và 17 trẻ em; tỉnh Đồng Nai về có 50 thai phụ và 14 trẻ em; tỉnh Bình Dương về có 53 thai phụ và 6 trẻ em. Số công dân còn lại không về tỉnh đợt này vì lý do sức khỏe, công việc và một số lý do khác. Tất cả công dân về đợt này đều là những thai phụ phần lớn gần đến ngày sinh, có hoàn cảnh khó khăn, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trước khi về, tất cả đều thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 và có kết quả âm tính.

Theo đó, số công dân về từ TP. Hồ Chí Minh được bố trí cách ly tập trung tại Khu cách ly Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh); số công dân về từ 2 tỉnh Bình Dương và Đồng Nai bố trí cách ly tại Khu cách ly Trường nghề 21 (Binh đoàn 15). Trong số công dân về đợt này, có 47 công dân có nguyện vọng cách ly tập trung tại khách sạn được bố trí theo yêu cầu.

Các thai phụ trở về an toàn tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). Ảnh: Huy Bắc

Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung (phường Trà Bá, TP. Pleiku) phấn khởi nói: Tôi rất vui khi được về nhà, nhất là khi đang mang thai sắp đến ngày sinh. Bạn bè tôi có nhiều người còn ở lại Sài Gòn chưa thể về quê. Chúng tôi rất cảm động, chỉ biết gửi lời cảm ơn đến các cấp lãnh đạo đã quan tâm, hỗ trợ đón chúng tôi an toàn về tỉnh.

Cùng chung niềm vui, chị Nguyễn Thị Như Phương (thôn 3, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh) chia sẻ: Khi dịch Covid-19 ở TP. Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp, tôi nghỉ việc suốt 4 tháng qua, không có thu nhập lại đang mang thai nên hoàn cảnh rất khó khăn. Bên cạnh đó, môi trường sống gây nhiều áp lực cho thai phụ khi hàng ngày có thêm nhiều người mắc và tử vong do Covid-19. Hôm nay, được tỉnh tổ chức đón về, tôi rất vui và biết ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh. Hy vọng, tất cả xét nghiệm của chúng tôi đều có kết quả âm tính và hoàn thành thời gian cách ly để trở về với gia đình.

Đại tá Huỳnh Việt Dũng-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-cho biết: Đợt này, số phụ nữ có thai đến ngày sinh khá đông; vì vậy, chúng tôi đã chọn những phòng tốt nhất, có công trình khép kín, thoáng mát để bố trí cho chị em cách ly tập trung. Bên cạnh đó, các phòng bảo đảm đầy đủ vật dụng sinh hoạt cá nhân cùng nhu yếu phẩm để các công dân vào cách ly sử dụng. Ngoài ra, chúng tôi đặc biệt lưu ý chuẩn bị thực đơn bảo đảm dinh dưỡng để các thai phụ có sức khỏe tốt nhất trong thời gian cách ly tập trung.

Hành trình khó quên

Để đảm bảo an toàn cho các thai phụ, tổ công tác bố trí đi theo 9 bác sĩ, nhân viên y tế và đầy đủ trang-thiết bị sẵn sàng cấp cứu nếu có tình huống khẩn cấp xảy ra. Trong đêm 14-9, có 1 thai phụ chuyển dạ và đã được bác sĩ, nhân viên y tế hộ sinh thành công. Do đó, chuyến hành trình về đến tỉnh chậm hơn 3 giờ. Tuy vậy ai cũng phấn khởi, vui vẻ vì họ đã được tỉnh quan tâm, hỗ trợ đón về an toàn.

Bác sĩ Bùi Sao Mai-Khoa Sản (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), tổ trưởng tổ công tác đón công dân-thông tin: Khi đoàn đi đến địa phận thôn 10 (xã Nâm N’Jang, huyện Đak Song, tỉnh Đak Nông), chị Ksor H’ơp (SN 1996, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện) mang thai 38 tuần có dấu hiệu chuyển dạ. Các y-bác sĩ đã nhanh chóng hộ sinh và đỡ đẻ thành công, bé gái chào đời an toàn vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 14-9. Sức khỏe mẹ và bé ổn định và được bố trí cách ly riêng tại Bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 3 (Bệnh viện 331) ngay sau khi về đến tỉnh.

Theo bác sĩ Mai, ngoài sự cố sản phụ sinh con dọc đường, chuyến hành trình cũng gặp một vài sự cố nhỏ khác như xe hư, một số thai phụ cần trợ giúp y tế… Tuy nhiên, các sự cố này đã được xử lý và chuyến hành trình an toàn về tỉnh theo quy định.

Các công dân phấn khởi khi về đến TP. Pleiku an toàn. Ảnh: Huy Bắc

Riêng đối với mẹ con chị Ksor H’ơp, sau khi về đến cầu 110 (xã Ia Le, huyện Chư Pưh) đã được xe cứu thương chuyên dụng của Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh đưa riêng về Bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 3 (Bệnh viện 331) để cách ly, chăm sóc và theo dõi sức khỏe theo quy định. Hiện sức khỏe của 2 mẹ con ổn định, qua thăm khám ban đầu không có dấu hiệu bất thường và được nhân viên y tế tận tình trợ giúp trong chăm sóc bé. Chia sẻ về chuyến hành trình đáng nhớ này, chị Ksor H’ơp thổ lộ: Tôi vào tỉnh Đồng Nai làm công nhân và xin đăng ký về đợt này. Tôi mang thai được 38 tuần. Lúc xe đi đến địa phận tỉnh Bình Dương thì tôi thấy hơi đau lưng; sau đó thì có dấu hiệu đau bụng từng cơn. May mắn được các bác sĩ, nhân viên y tế đã tận tình trợ giúp tôi sinh con an toàn.

“Thú thật, khi đi trên đường và thấy có dấu hiệu đau bụng tôi đã vô cùng lo sợ và có lúc đã nghĩ đến tình huống xấu nhất. Nhưng mọi chuyện đã ổn, giờ đây, ôm con vào lòng nước mắt tôi cứ thế trào ra. Xin cảm ơn các y-bác sĩ đã giúp tôi sinh con an toàn, xin cảm ơn tất cả”-chị Ksor H’ơp cảm động nói.