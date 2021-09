Gia Lai: Dự kiến ngày 14-9, đón 314 công dân từ các tỉnh, thành phía Nam về

(GLO)- Ngày 12-9, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai có Thông báo số 141 về việc tổ chức đón công dân của tỉnh trở về địa phương.

Theo đó, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 970/KH-UBND ngày 20-7-2021 của UBND tỉnh về tổ chức đón công dân của tỉnh Gia Lai có hoàn cảnh khó khăn, cấp bách từ vùng dịch về địa phương, tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức đón 314 công dân Gia Lai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và Bình Dương (đối tượng là phụ nữ đang mang thai và trẻ em đi cùng phụ nữ mang thai ở tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai do ảnh hưởng dịch Covid-19 đề xuất hỗ trợ về Gia Lai). Thời gian dự kiến đón công dân về vào 14 giờ ngày 14-9-2021, phương tiện di chuyển gồm: 8 xe ô tô 42 chỗ (do nhà xe Phương Trang, TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 7 xe, tỉnh Gia Lai chuẩn bị 1 xe).

Ngày 31-8-2021, 22 thai phụ và 2 trẻ em lưu trú tại Bình Dương đã được đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đón về an toàn, thuận lợi. Ảnh: Như Nguyện

Ban Chỉ đạo tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ động liên hệ với công dân để thống nhất danh sách đủ điều kiện đón về trước 14 giờ phút, ngày 12-9; chủ động liên hệ với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 3 tỉnh, thành nêu trên để nhờ hỗ trợ giúp công dân Gia Lai đi xét nghiệm sàng lọc, di chuyển đến điểm đón.

Sở Y tế chủ trì tổ chức thực hiện đón công dân tại 3 tỉnh, thành nêu trên; cử cán bộ Sở Y tế có kinh nghiệm làm trưởng đoàn; cử 1 bác sĩ chuyên khoa sản, 7 điều dưỡng để hỗ trợ công tác y tế (đảm bảo mỗi xe có 1 điều dưỡng và 1 xe có 1 bác sĩ cùng đi); đảm bảo chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đón công dân Gia Lai.

Công an tỉnh liên hệ với Công an các tỉnh, thành phố trên cung đường đoàn di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Gia Lai, đề nghị tạo điều kiện hỗ trợ cho đoàn xe di chuyển thuận lợi; cử 1 xe ô tô của Cảnh sát Giao thông để hỗ trợ dẫn đường cho đoàn xe đón công dân của tỉnh đảm bảo an toàn giao thông. Điểm xuất phát dẫn đoàn từ TP. Hồ Chí Minh (phối hợp với Sở Giao thông-Vận tải, Sở Y tế thống nhất điểm xuất phát).

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị cơ sở cách ly tập trung, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Y tế để thống nhất danh sách và nơi cách ly tập trung đối với số công dân Gia Lai khi đón về địa phương; đảm bảo phù hợp với điều kiện của nơi cách ly và đối tượng cách ly tập trung.

Sở Giao thông-Vận tải liên hệ với Sở Giao thông-Vận tải TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ, tạo điều kiện để công dân Gia Lai được di chuyển đến các cơ sở y tế để xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 và công dân di chuyển đến địa điểm đón về Gia Lai; phối hợp với Công an tỉnh và Sở Giao thông-Vận tải các tỉnh, thành phố trên cung đường đoàn di chuyển từ TP. Hồ Chí Minh về tỉnh Gia Lai, đề nghị tạo điều kiện hỗ trợ cho đoàn xe di chuyển thuận lợi; liên hệ với nhà xe Phương Trang (đơn vị hỗ trợ xe) để thống nhất số lượng xe hỗ trợ cho tỉnh Gia Lai; địa điểm đón công dân ở TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai cử đầu mối đại diện tại TP. Hồ Chí Minh để hỗ trợ công dân Gia Lai tại TP. Hồ Chí Minh đảm bảo điều kiện xét nghiệm, di chuyển đến điểm tập kết theo kế hoạch.