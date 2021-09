Gia Lai 4 ngày nghỉ lễ 2-9, xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong

(GLO)- Thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cho biết: Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 (tính từ 11 giờ ngày 1-9 đến 11 giờ ngày 5-9), tại huyện Ia Grai và Chư Sê xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến 2 người tử vong.





Hiện trường vụ TNGT ở huyện Ia Grai khiến 1 người tử vong. Ảnh: Thiên Di

Nguyên nhân xảy ra 2 vụ TNGT được xác định là do người điều khiển phương tiện tham gia thiếu quan sát khi tham gia giao thông dẫn đến va chạm. So với cùng kỳ năm 2020, giảm 1 vụ, số người bị thương giảm 1 trường hợp và bằng về số người tử vong do TNGT.



Bên cạnh đó, trong dịp nghỉ lễ 2-9, lực lượng Cảnh sát Giao thông và Thanh tra Giao thông đã lập biên bản xử phạt 184 trường hợp, xử phạt 118 trường hợp với số tiền 54 triệu đồng, tạm giữ 29 mô tô, 77 giấy tờ xe các loại. Riêng tại các chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh đã lập biên bản xử 8 trường hợp vi phạm các lỗi phòng-chống dịch, phát hiện 21 công dân trở về từ vùng có dịch và đưa đi cách ly tập trung theo đúng quy định.



THIÊN DI