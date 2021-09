Điều tra nguyên nhân bé gái 6 tuổi tử vong có dấu hiệu bị bạo hành

Khi đưa vào bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ xác định bé gái 6 tuổi, ở phương Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm đã tử vong ngoại viện và có dấu hiệu bị bạo hành.





Tối 16.9, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cho biết đơn vị đang điều tra nguyên nhân một bé gái ở phường Xuân Đỉnh, trên địa bàn quận tử vong vào tối cùng ngày.



Theo đó, chiều tối cùng ngày, chính quyền địa phương nhận tin báo về việc bé gái 6 tuổi phải nhập viện.



Khi được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà nội), bé đã tử vong. Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ nhận định nạn nhân có dấu hiệu bị bạo hành.



Các bác sĩ ở đây đã báo cáo vụ việc với Công an phường Láng Thượng.



Công an phường Láng Thượng cũng xác nhận vụ việc và cho biết đơn vị đã phối hợp bảo vệ hiện trường khi vụ việc được phát hiện.



Cơ quan công an đã làm việc với người thân của bé gái.

https://laodong.vn/phap-luat/dieu-tra-nguyen-nhan-be-gai-6-tuoi-tu-vong-co-dau-hieu-bi-bao-hanh-954455.ldo



Theo QUANG VIỆT (LĐO)