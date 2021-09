Công an Đà Nẵng cung ứng hơn 44.000 đơn hàng, 350 tấn gạo, thịt cá, rau củ

Ngày 17.9, Công an TP.Đà Nẵng khen thưởng các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện 30 điểm cung ứng hàng hóa, giải quyết nhu cầu cấp bách của người dân trong thời gian phong tỏa cứng.



Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng trao giấy khen cho các đơn vị hỗ trợ người dân trong cung ứng thực phẩm. Ảnh: Nguyễn Tú



Theo Công an TP.Đà Nẵng, khi thành phố kéo dài giãn cách xã hội, nguồn dự trữ trong dân cạn kiệt, chuỗi cung ứng truyền thống không đủ đáp ứng nhu cầu, hàng hóa còn ít, giá tăng cao khi dịch bùng phát trong khi đời sống người dân gặp khó khăn.



Do đó, trong đêm 25.8, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã họp các phòng nghiệp vụ liên quan và Công ty CP Dịch vụ Funi Bamboo, triển khai cung ứng hàng hóa không lợi nhuận tại 4 quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu và Cẩm Lệ.



Công an thành phố cũng lập 4 tiểu ban, huy động 188 cán bộ chiến sĩ, vận động các doanh nghiệp như Thanh Nhung, Hà Hiền Phương, Tân Minh Toàn, Wanhai, Hồng Bổn Cường, Nhựt Liên…, nên chỉ sau 48 giờ đã hoàn thành 30 điểm cung ứng và đội ngũ phục vụ.



Bên cạnh đó, Công an thành phố còn được 14 doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ cung ứng hàng hóa đảm bảo các điều kiện nguồn hàng, chất lượng, phi lợi nhuận, cho trả tiền sau.



Trong thời gian từ 16.8 đến 5.9, Công an TP.Đà Nẵng đã cung ứng cho người dân gần 44.000 đơn hàng với 350 tấn hàng hóa, gồm 120 tấn gạo, 100 tấn thịt (heo, gà, vịt), hơn 57 tấn cá, 67 tấn rau, củ quả; hơn 1,1 triệu quả trứng, 6.745 thùng mì tôm, hơn 35.300 chai dầu ăn, nước mắm, thực phẩm khô các loại…



Đặc biệt, các nhà tài trợ đã tặng 47 tấn rau cho người dân thành phố, tặng 2.000 phần quà cho các hộ khó khăn.



Tại hội nghị, Công an TP.Đà Nẵng trao giấy khen và khen thưởng các đơn vị tiêu biểu nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ cung ứng thực phẩm gồm: Ban Quản lý an toàn thực phẩm, Thành đoàn, Điện lực Đà Nẵng, Công ty Môi trường đô thị, Công ty CP dịch vụ Funi Bamboo, các Phòng: Tham mưu, Cảnh sát kinh tế, Hậu cần, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông...

Theo Nguyễn Tú (TNO)