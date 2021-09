Chư Pưh: Tặng sổ tiết kiệm trị giá 131 triệu đồng cho trẻ mồ côi

(GLO)- Ngày 24-9, nhóm thiện nguyện Nhân Ái Chư Pưh (thuộc Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức tặng quà cho người nghèo và tặng sổ tiết kiệm (trị giá 131 triệu đồng) cho trẻ mồ côi tại xã Ia Phang.





Trao sổ tiết kiệm trị giá 131 triệu đồng cho gia đình cháu Siu H’Nư. Ảnh Hồng Ngọc

Theo đó, đoàn đã trao tặng 100 suất quà (250 ngàn đồng/suất). Mỗi suất quà bao gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm, 1 chai dầu ăn, nước mắm, đường, hạt nêm, bột ngọt, nước tương… Tổng trị giá quà tặng 25 triệu đồng do phật tử chùa Phước Tịnh (xã Ia Phang) vận động, tài trợ.



Dịp này, nhóm thiện nguyện Nhân Ái Chư Pưh còn trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 131 triệu đồng do nhóm vận động được cho gia đình cháu Siu H’Nư (Plei Phung, xã Ia Phang). Cháu H’Nư là trẻ mồ côi mẹ, không có bố. Mẹ đi xuất khẩu lao động nước ngoài, không may bị bệnh mất. H’Nư hiện đang ở với ông ngoại và bác ruột, cuộc sống gia đình rất khó khăn.



HỒNG NGỌC