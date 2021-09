Chị nuôi trong khu cách ly phòng Covid-19: Cố gắng 'chiều' khẩu vị mọi người hết mức

Khu cách ly phòng Covid-19 có người thích ăn cay, người thích mặn, người ghét hành, thậm chí khẩu vị bà bầu cũng khác thường... Nhưng, 'vì tình cảm, vì trách nhiệm', hai chị nuôi và tổ nấu ăn cố gắng đáp ứng tốt nhất trong khả năng.

Chị Yến và chị Điểm chuẩn bị phần ăn cho những người trong khu cách ly. Ảnh: Đỗ Mỹ Dung



"Ở đây ai cũng như vậy"



Trong những ngày cách ly phòng chống dịch Covid-19 ở Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh thuộc Trung đoàn bộ binh 739 (đóng tại xã Cát Tân, H.Phù Cát, Bình Định), chúng tôi được phục vụ bởi những chị nuôi "xịn".



Nhờ thiếu tá Huỳnh Khắc Nhân (Phó tham mưu trưởng Trung đoàn bộ binh 739) kết nối, tôi xin được số điện thoại của hai chị nuôi: thượng úy Nguyễn Thị Điểm (công tác trong quân đội gần 17 năm) và thiếu tá Đỗ Thị Kim Yến (làm nhiệm vụ nuôi quân 25 năm). Cán bộ chiến sĩ hay gọi thân thương hai chị là chị nuôi Điểm và chị nuôi Yến.



Có lẽ các chị quá bận nên tôi gọi điện đến lần thứ 3 mới có người bắt máy. Nghe hỏi thăm về công việc phục vụ người cách ly phòng Covid-19, chị nuôi Điểm cười: “Nhận nhiệm vụ phục vụ cho người cách ly, bọn chị đã xác định tư tưởng đối mặt với nguy cơ lây nhiễm Covid-19 nên luôn thực hiện tốt 5K. Nguồn thực phẩm ở đây được hợp đồng trước với những đơn vị cung cấp thực phẩm cho bộ đội nên đảm bảo an toàn vệ sinh. Hàng hóa được khử trùng ngay tại cổng, rồi mới đưa vào doanh trại, tuy mất thời gian nhưng đảm bảo an toàn vẫn là điều quan trọng nhất cần tuân thủ nghiêm ngặt".



Tổ nấu ăn trong khu cách ly của Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh thuộc Trung đoàn bộ binh 739. Ảnh: Đỗ Mỹ Dung



Chị Điểm cho biết cao điểm, có ngày nấu 192 phần cơm cho người cách ly và 40 suất ăn cho cán bộ phục vụ. Ngày ba buổi đều đặn, sáng lúc 6 giờ, trưa lúc 11 giờ và chiều lúc 17 giờ. Công việc cứ xoay vần như vậy, hết lo buổi sáng đến lo buổi trưa, chiều. Các chị chỉ được ngơi tay khi mọi người đã cơm nước đủ đầy. “Là quân nhân phải cố gắng hết sức mình. Ở đây ai cũng như vậy hết”, chị Điểm nói.



Nuôi quân rồi lại nuôi dân



Theo chị nuôi Yến, lần này không phải là nuôi bộ đội mà là nuôi người cách ly phòng chống Covid-19, có nhiều nguy cơ lây nhiễm và áp lực. 3 giờ đã dậy để chuẩn bị nấu ăn sáng, để đến 6 giờ thì bộ phận giao thức ăn sáng cho người cách ly đến lấy. Tổ nấu ăn luôn thay đổi thực đơn cho bà con đỡ ngán, bao gồm bún, bánh hỏi, xôi thịt, cháo thịt, cháo trứng lộn...



“Vừa xong buổi sáng là quay sang làm cơm trưa để 10 giờ phải có cơm cho bà con rồi. Xong xuôi, là lại lo đến thực phẩm buổi chiều, 12 giờ 30 nghỉ ngơi một chút, 13 giờ lại bắt đầu lo cho bữa tối, dọn dẹp xong thì 18 giờ. Nghe thì dễ vậy, nhưng nấu ăn cho cả trăm người không phải việc đơn giản đâu nghen”, chị nuôi Yến vui vẻ kể.



Nhận cơm trưa ở khu cách ly phòng chống Covid-19. Ảnh: Đỗ Mỹ Dung



Chị Yến tâm sự thêm: “Khó khăn nhất là bà con ở nhiều vùng miền khác nhau về đây cách ly phòng Covid-19, mức sống khác nhau nên nhu cầu ăn uống khác nhau nhiều lắm. Người ăn cay, người không. Người ăn mặn, người ăn nhạt. Người ăn hành, người không. Đặc biệt, đợt cách ly này nhiều phụ nữ mang thai nên ăn uống cũng khác người thường. Tuy nhiên bộ phận nuôi quân vẫn cố gắng điều chỉnh phù hợp với mức ăn và nhu cầu ăn uống của bà con. Có thể không đáp ứng hoàn toàn 100%, nhưng vì tình cảm, vì trách nhiệm chúng tôi cố gắng đáp ứng tốt nhất trong khả năng".



Khi tôi hỏi bao lâu rồi chưa về nhà, chị Yến xúc động: “Cấm trại hơn 2 tháng nay nên chị cũng không về nhà. Tình hình chung như thế này, chị chỉ nguyện phục vụ hết mình bà con, để góp phần chung tay chống dịch. Chồng chị cũng ủng hộ việc chị làm. Chỉ cầu mong bà con cố gắng vượt qua đại dịch Covid-19".



Nghe những lời chia sẻ này của chị Yến và chị Điểm, lòng tôi thấy ấm áp hơn, tôi thấy tình người lan tỏa trong tim mình. Tôi và bà con trong khu cách ly phòng dịch Covid-19 sẽ nhớ mãi tình cảm của các chị đã gửi gắm qua từng phần cơm, từng bát cháo và đặc biệt nhớ mãi tiếng gọi của các anh bộ đội mỗi bữa: “Bà con ra lấy cơm đi...”.



Theo ĐỖ MỸ DUNG (TNO)