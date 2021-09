(GLO)- Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 6324/VPCP-KGVX gửi UBND TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc bảo đảm an sinh xã hội và an toàn phòng-chống dịch Covid-19.





Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, rà soát việc bảo đảm trang bị phòng hộ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, tình nguyện viên, Tổ Covid cộng đồng… (Ảnh minh họa, nguồn baochinhphu.vn)

Theo đó, để tiếp tục duy trì, bảo đảm an sinh xã hội và an toàn phòng-chống dịch Covid-19 cho người dân trong thời gian thực hiện tăng cường giãn cách xã hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện rà soát, khắc phục ngay các tồn tại ở một số xã, phường, thị trấn về hỗ trợ y tế, lương thực, thực phẩm cho người dân.



Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, rà soát việc bảo đảm trang bị phòng hộ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, tình nguyện viên, Tổ Covid cộng đồng… Đồng thời, UBND các tỉnh, thành phố nghiên cứu phương án xem xét tổ chức cho người ở khu vực đông dân cư không bảo đảm yêu cầu giãn cách, cách ly theo quy định được đăng ký về quê theo nguyện vọng, trên cơ sở phối hợp chặt chẽ, khoa học, đồng bộ giữa các địa phương, bảo đảm an toàn phòng-chống dịch.



(Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ)