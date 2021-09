An Khê quan tâm đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ thôn, làng, tổ dân phố

(GLO)- Đó là ý kiến của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Thanh Bình trong buổi giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, làng, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính tại thị xã An Khê vào chiều 20-9.



Tại buổi giám sát, Chủ tịch UBND thị xã An Khê Nguyễn Hùng Vỹ cho biết: Thị xã hiện có 60 thôn, làng, tổ dân phố, giảm 29 thôn, tổ dân phố so với trước khi sắp xếp. Cùng với đó, trước khi thực hiện sắp xếp, toàn thị xã có 827 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố. Sau khi sắp xếp thị xã bố trí công việc cho 561 người và thực hiện chế độ chính sách cho 100 người với tổng kinh phí hơn 327 triệu đồng. Tổng kinh phí tiết kiệm sau sắp xếp là hơn 3 tỷ đồng.

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh tại thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh



“Sau khi thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trong quá trình tổ chức các hoạt động ở thôn, tổ dân phố. Trong đó, tập trung được đầu mối giải quyết công việc, nhất là tập trung được Nhân dân, tạo sức mạnh trong Nhân dân và xây dựng được các hoạt động, phong trào đoàn kết tại địa phương chất lượng hơn. Cùng với đó, trình độ, năng lực của người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố được nâng lên và thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố”-Chủ tịch UBND thị xã An Khê khẳng định.



Sau khi nghe báo cáo, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Thanh Bình ghi nhận những kết quả đạt được của thị xã trong việc sắp xếp thôn, tổ dân phố; đồng thời đề nghị thị xã An Khê cần nghiên cứu, có phương án quản lý, sử dụng các nhà văn hóa phù hợp, tránh lãng phí; tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả công việc đối với bộ phận người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia công việc thôn, tổ dân phố. Bên cạnh đó, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Thanh Bình yêu cầu địa phương quan tâm chế độ, chính sách cho cán bộ thôn, tổ dân phố; chi trả chính sách hỗ trợ đối với số lượng người hoạt động không chuyên trách và trực tiếp tham gia công việc thôn, làng, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đảm bảo theo quy định; quan tâm đến công tác đạo tạo, tập huấn, tạo nguồn đối với lực lượng này.



NGỌC MINH