Thăm, tặng quà các khu cách ly tập trung tại An Khê và Kông Chro

(GLO)- Trong ngày 1 và 2-8, 2 đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê và Liên đoàn Lao động huyện Kông Chro đã đi thăm, tặng quà các khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Gia Lai (cơ sở đào tạo số 5, thị xã An Khê) và khu cách ly tập trung tại Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Kông Chro.





Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Kông Chro trao quà cho khu cách ly tập trung tại Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện. Ảnh: Lê Đại

Theo đó, đoàn công tác do ông Huỳnh Minh Thiện-Trưởng ban Dân vận Thị ủy An Khê, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã làm trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Gia Lai (cơ sở đào tạo số 5, thị xã An Khê). Đây là khu cách ly tập trung được UBND thị xã An Khê kích hoạt vào ngày 31-7. Trước đó, thị xã An Khê đã thành lập 2 khu cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện Quân sự thị xã và Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai; hiện đã tiếp nhận trên 450 người về từ vùng dịch.



Tại nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Huỳnh Minh Thiện đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống; đồng thời, động viên các lực lượng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm quy định về phòng-chống dịch Covid-19. Đồng thời, đoàn công tác đã trao tặng vật dụng y tế và các nhu yếu phẩm gồm: 1.500 chiếc khẩu trang y tế, nước sát khuẩn; 80 kg rau củ quả các loại; 30 kg cá tươi cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly.



Trước đó, ngày 1-8, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Kông Chro cũng đã đến thăm, trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và người dân đang cách ly tại khu cách ly tập trung ở Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Kông Chro. Tại đây, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Kông Chro đã trao tặng 3 triệu đồng tiền mặt cùng 200 kg gạo với tổng giá trị quà tặng hơn 5 triệu đồng cho khu cách ly.



NGỌC ANH-LÊ ĐẠI