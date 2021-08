Pleiku: Phong tỏa bãi xe, khoanh vùng tạm thời các điểm liên quan mốc dịch tễ ca mắc Covid-19 mới trong 72 giờ

(GLO)- Ngày 4-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai có Công văn số 246/CV-BCĐ về việc triển khai các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 liên quan đến trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 trên địa bàn TP. Pleiku.





Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 4-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh nhận được báo cáo nhanh của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về việc ghi nhận trường hợp công dân T.Đ.D. (SN 2001, có địa chỉ tại thôn Lương Thọ 2, xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 qua xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai và đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp này là công dân thuộc tỉnh Bình Định, làm nghề phụ xe tải, ngày 29-7 có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và có mặt tại tỉnh Gia Lai từ ngày 30-7 đến ngày 4-8-2021.



Theo đó, để kịp thời triển khai công tác phòng-chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện các nội dung sau:



Ủy ban nhân dân-Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 TP. Pleiku thực hiện khoanh vùng tạm thời đối với Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai (số 126 đường Wừu, TP. Pleiku trong thời gian 72 giờ, kể từ 13 giờ 30 phút ngày 4-8 để điều tra dịch tễ, lập danh sách, xác minh, truy vết, sàng lọc, xét nghiệm, cách ly các đối tượng có liên quan đến trường hợp F0 theo quy định và tổ chức phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường; chờ kết quả xét nghiệm sẽ có hướng xử lý tiếp theo. Thực hiện khoanh vùng tạm thời khu vực bãi xe và các hộ dân bán hàng quán có liên quan đến mốc dịch tễ, phong tỏa đối với bãi xe (số 169, Nguyễn Chí Thanh, phường Trà Bá, TP. Pleiku) trong thời gian 72 giờ, kể từ 13 giờ 30 phút ngày 4-8 để phòng-chống dịch Covid-19; khẩn trương truy vết xét nghiệm các đối tượng có liên quan trong 24 giờ.





Khoanh vùng tạm thời trong thời gian 72 giờ đối với Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai (số 126 đường Wừu, TP. Pleiku). Ảnh: Nguyễn Thị Diễm



Lập chốt kiểm soát dịch tại các nơi khoanh vùng tạm thời, đảm bảo an ninh, an toàn và hậu cần trong thời gian khoanh vùng tạm thời. Chỉ đạo địa phương tổ chức cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế ngay khi xác định được các trường hợp tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc gần (F2). Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, tập trung phối hợp với Sở Y tế để triển khai khoanh vùng rộng, phong tỏa hẹp, truy vết nhanh, xử lý triệt để ổ dịch và tổ chức cách ly theo quy định, lấy mẫu xét nghiệm ngay ở phạm vi cần thiết, bảo đảm ngăn chặn, không để dịch lây lan ra cộng đồng.



Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với UBND TP. Pleiku trong việc tổ chức khoanh vùng tạm thời Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai, Trung tâm Y tế TP. Pleiku để lập danh sách, tiến hành giám sát, xác minh thông tin, điều tra dịch tễ, truy vết đối với tất cả những người có tiếp xúc gần với ca bệnh (F0) tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và tổ chức phun khử khẩn, vệ sinh môi trường bệnh viện. Phối hợp với UBND TP. Pleiku, Trung tâm Y tế TP. Pleiku khẩn trương triển khai ngay các đội phản ứng nhanh tiến hành giám sát, xác minh thông tin, điều tra liên quan các mốc dịch tễ theo lịch trình di chuyển của ca bệnh F0, truy vết đối với tất cả những người có tiếp xúc gần với ca mắc Covid-19 và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngay, triển khai thực hiện cách ly y tế tập trung đối với F1 theo quy định; truy vết xác minh các trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) để xét nghiệm SARS-CoV-2 và địa phương tổ chức cách ly tại nhà theo quy định.



Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai lập danh sách nhân viên bệnh viện, bệnh nhân và người nhà đã vào và ra khỏi khuôn viên bệnh viện từ thời điểm 8 giờ đến 9 giờ ngày 4-8-2021, yêu cầu công dân thông báo với y tế địa phương để có biện pháp giám sát và theo dõi y tế phù hợp. Đối với nhân viên y tế, lực lượng tiếp xúc gần với ca bệnh F0, bệnh viện khẩn trương rà soát, lập danh sách và tổ chức thực hiện cách ly y tế tập trung tạm thời (tại bệnh viện). Thực hiện ngay công tác vệ sinh, khử khuẩn môi trường, phương tiện, xử lý rác thải y tế, rác thải lây nhiễm tại bệnh viện theo quy định. Kiểm tra, rà soát, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2), tư vấn, hướng dẫn thực hiện theo dõi sức khỏe và tạm thời không rời khỏi bệnh viện.



Đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng, phối hợp với Sở Y tế và UBND TP. Pleiku để khoanh vùng, truy vết, điều tra dịch tễ đối với trường hợp F0, F1 và các trường hợp tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc gần (F2) theo các mốc dịch tễ: Từ ngày 30-7 đến ngày 3-8: Công dân đi từ Đồng Nai về Gia Lai và ở tại bãi xe (số 169 Nguyễn Chí Thanh, phường Trà Bá, TP. Pleiku). Sáng 31-7, công dân giao hàng tại trại Sao Mai, tỉnh Kon Tum sau đó quay về Gia Lai. Sáng 4-8, quầy bán bánh mì cách bãi xe khoảng 200 m. Từ lúc 8 giờ 15 phút đến 8 giờ 40 phút ngày 4-8, công dân xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai.



Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch-UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã và TP. Pleiku; Sở Giao thông-Vận tải, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh chấn chỉnh toàn tỉnh về việc tăng cường đề cao, cảnh giác và chấp hành các quy định về giám sát công dân đi về từ vùng dịch; kiểm tra, quản lý các bến bãi, các kho hàng, các địa điểm tập kết hàng hóa, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn; yêu cầu khai báo y tế, giám sát dịch tễ chặt chẽ để ngăn ngừa các vi phạm trong công tác phòng-chống dịch; xử lý nghiêm và công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm.



Sở Giao thông-Vận tải làm việc với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải trên địa bàn, chấn chỉnh và yêu cầu cam kết chấp hành nghiêm các quy định về phòng-chống dịch trong vận tải hàng hóa, hành khách. Yêu cầu các chốt kiểm soát trên toàn tỉnh đề cao cảnh giác, tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên toàn tỉnh đề cao cảnh giác, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thông tin các xe vào tỉnh hoặc đi ngang qua địa bàn tỉnh; phối hợp các địa phương để thông tin và kiểm tra các thông tin kịp thời nhằm ngăn chặn và phòng ngừa các vi phạm trong phòng-chống dịch



KIỀU PHAN