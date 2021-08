Nỗ lực đảm bảo an toàn điện mùa mưa bão

(GLO)- Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Gia Lai chú trọng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về điện, nhất là trong mùa mưa bão.

Đường dây điện sau công tơ là tài sản của khách hàng. Qua sử dụng lâu ngày, đường dây điện sau công tơ xuống cấp, các vị trí trụ đỡ, dây dẫn không đảm bảo kỹ thuật dẫn tới nguy cơ tai nạn về điện rất lớn. Ông Nguyễn Mạnh Thắng-Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng An toàn (Công ty Điện lực Gia Lai) cho biết: “Trước thực tế đó, Công ty đã chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động nhằm hạn chế các vụ tai nạn điện có thể xảy ra”.

Liên quan tới vấn đề này, ông Hồ Đức Huấn-Giám đốc Điện lực Mang Yang-cho hay: “Đơn vị luôn đảm bảo an toàn cấp điện liên tục cho khách hàng; khảo sát và thông báo đến từng hộ gia đình có đường dây sau công tơ mất an toàn để xử lý. Riêng cán bộ, công nhân viên của đơn vị được quán triệt phải chủ động đối với công tác này, nếu thấy mất an toàn chỗ nào liền xử lý dứt điểm để đề phòng tai nạn về điện”.

Công ty Điện lực Gia Lai tăng cường công tác kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng lưới điện trong mùa mưa bão. Ảnh: Hà Duy

Từ đầu năm tới nay, Điện lực Mang Yang được đầu tư xây dựng 6 trạm biến áp mới với tổng công suất 550 kVA, hơn 8 km đường dây hạ thế 0,4 kV tại các xã: Kon Chiêng, Kon Thụp, Lơ Pang, Đak Jơ Ta, thị trấn Kon Dơng với tổng số vốn đầu tư gần 15 tỷ đồng. Cùng với đó, Điện lực Mang Yang triển khai di dời 320 công tơ khách hàng qua lưới điện mới, giúp người dân rút ngắn khoảng cách cấp điện từ lưới điện cũ qua lưới điện hiện trạng. Bên cạnh đó, Điện lực Mang Yang còn di dời 154 công tơ qua những vị trí vượt quốc lộ 19, trả lại mặt bằng cho quốc lộ, góp phần đảm bảo hành lang an toàn giao thông.

Tương tự, để đảm bảo tính mạng người dân cũng như tài sản của ngành điện trong mùa mưa bão, Điện lực Pleiku cũng đã chủ động kiểm tra, sửa chữa và chuyển các đường dây của khách hàng nằm xa vị trí trụ về gần nhà cho hơn 150 hộ dân tại các xã Tân Sơn, Biển Hồ, An Phú. Điện lực Pleiku hiện có trên 84.000 khách hàng sử dụng điện; đơn vị đang quản lý, vận hành 446 km đường dây trung áp, 796 km đường dây hạ áp, 1.528 km đường dây trước công tơ. Ông Đoàn Ngọc Minh-Phó Giám đốc Điện lực Pleiku-thông tin: “Để ứng phó với mưa bão, đơn vị đã thành lập Đội xung kích và Ban Chỉ huy phòng-chống lụt bão, đồng thời tổ chức diễn tập các phương án phòng-chống lụt bão. Chúng tôi cũng đã bố trí vật tư, thiết bị, phương tiện để kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố do mưa bão gây ra”.

Cây xanh ngã đổ vào đường dây điện tại đường Tôn Thất Tùng, đoạn trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh (ảnh chụp ngày 23-7-2021). Ảnh: Hà Duy

Ông Phạm Văn Binh-Giám đốc Sở Công thương-cho biết: “Từ đầu năm tới nay, trên địa bàn tỉnh chưa có tai nạn điện nào gây ảnh hưởng tới tính mạng con người. Tuy nhiên, để tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp và vận hành an toàn hệ thống lưới điện quốc gia, ngày 5-8, Sở Công thương đã có Công văn số 1352/SCT-QLNL về việc tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp và vận hành an toàn hệ thống lưới điện quốc gia trên địa bàn tỉnh”.

Theo đó, Sở Công thương đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý trật tự xây dựng, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp ngay từ khi mới xây dựng; tăng cường kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; tăng cường công tác kiểm tra kỹ thuật, an toàn lưới điện chiếu sáng để đảm bảo công trình vận hành an toàn, ổn định, đặc biệt là trong mùa mưa bão năm nay.