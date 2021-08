Nhiều đơn vị, địa phương thăm, tặng quà lực lượng phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Ngày 4-8, đoàn công tác của một số ban ngành, địa phương trong tỉnh đã đi thăm, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ phòng-chống dịch Covid-19 tại thị xã Ayun Pa và An Khê, huyện Chư Sê, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.





Theo đó, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm, tặng quà lực lượng y-bác sĩ phụ trách công tác truy vết, xét nghiệm và tài xế xe cứu thương làm nhiệm vụ chống dịch tại thị xã. Khi dịch Covid-19 xuất hiện trở lại, Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa đã phân công 7 y-bác sĩ phụ trách truy vết, xét nghiệm và 2 tài xế xe cứu thương làm nhiệm vụ chống dịch.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ayun Pa thăm, tặng quà lực lượng chống dịch. Ảnh: Vũ Chi



Tại nơi đến thăm, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ayun Pa đã bày tỏ sự tri ân và mong muốn các y-bác sĩ cũng như các tài xế tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn. Đồng thời, tặng 9 suất quà cho lực lượng cán bộ, y-bác sĩ làm công tác truy vết, xét nghiệm và tài xế xe cứu thương, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.



Sáng 4-8, Hội Cựu Chiến binh tỉnh phối hợp cùng Câu lạc bộ “Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi” tỉnh đã đến thăm, động viên, tặng quà cho Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Theo đó, cán bộ, hội viên của Hội Cựu chiến binh tỉnh đã kêu gọi và quyên góp với số tiền 30 triệu đồng, 2 tấn rau củ quả và hơn 30 thùng mì ăn liền, tổng trị giá gần 50 triệu đồng.



Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê phối hợp với chùa Mỹ Thạch (thị trấn Chư Sê) đã đến thăm các khu cách ly tập trung của huyện. Theo đó, đoàn đã trực tiếp trao tặng 5.000 chiếc khẩu trang, 30 chai rửa tay sát khuẩn, 100 bộ đồ bảo hộ và 700 kg gạo cùng một số rau, các loại thực phẩm cho cho lực lượng phòng-chống dịch Covid-19 tại khu cách ly tập trung Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện và Trường THPT Trường Chinh. Ngoài ra, các phật tử chùa Mỹ Thạch còn tổ chức nấu cơm thiện nguyện cho người dân trong khu cách ly tập trung tại Trường THPT Trường Chinh. Tổng trị giá quà tặng trên 37 triệu đồng do phật tử chùa Mỹ Thạch cùng các nhà hảo tâm tại huyện Chư Sê tài trợ.

Đoàn khối An ninh nhân dân, Hội Phụ nữ khối An ninh nhân dân, Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chi đoàn Sở Tài chính tỉnh phối hợp tặng quà chốt kiểm soát dịch tại thị xã An Khê. Ảnh: Thủy Bình



Dịp này, Đoàn khối An ninh nhân dân (trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội phụ nữ khối An ninh nhân dân, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chi đoàn Sở Tài chính đã đến thăm, trao tặng vật dụng y tế, nhu yếu phẩm cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng-chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát dịch số 1 tại đèo An Khê trên quốc lộ 19 (giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và Bình Định). Theo đó, đoàn công tác đã tặng 200 bộ quần áo bảo hộ, 200 kính chống giọt bắn, 300 chiếc khẩu trang (N95), 60 ống vitamin C, 25 lít dung dịch nước sát khuẩn, 300 đôi găng tay y tế, 4 thùng nước súc miệng. Tổng giá trị quà tặng gần 20 triệu đồng do các đơn vị đóng góp.



VŨ CHI-THANH TUYỀN-HỒNG NGỌC-THỦY BÌNH