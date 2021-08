Một nữ giám đốc ở Đà Nẵng cấp khống giấy đi đường cho người thân

Chiều 9.8, UBND H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) ra quyết định xử phạt công ty của nữ giám đốc cấp khống giấy đi đường cho người thân.

Giấy đi đường bà P. cấp cho ông H. sai mục đích. Ảnh: Nguyễn Tú



Trước đó, lúc 8 giờ 30 sáng 4.8 tại tuyến đường liên thôn 5 và thôn Hòa Trung (xã Hòa Ninh, H.Hòa Vang), tổ tuần tra kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 của UBND xã Hòa Ninh kiểm tra giấy đi đường của ông N.H.H (ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).



Ông H. sử dụng giấy đi đường do Công ty TNHH thương mại Lê Yến Như (372 Âu Cơ, P.Hòa Khánh Bắc) cấp, nhưng không ghi thông tin từ mục 7 đến mục 10 (số điện thoại, nơi làm việc, mục đích đi ra đường, thời gian giấy đi đường có hiệu lực, chức vụ hoặc vị trí công tác...).



Qua làm việc, ông H. khai nhận do có quan hệ họ hàng với bà L.T.P., Giám đốc Công ty TNHH thương mại Lê Yến Như, nên đã nhờ bà P. cấp giấy đi đường.



Tiếp tục làm việc với Công ty TNHH thương mại Lê Yến Như, bà L.T.P. thừa nhận ông H. không phải nhân viên công ty nhưng là người thân nên đã được bà cấp khống giấy đi đường. Phần thông tin chừa trống để ông H. tự ghi vào.



Bà P. cũng thừa nhận công ty bà có ngành nghề lĩnh vực vận tải, xây dựng, không thuộc danh mục được phép hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội.



Do đó, UBND H.Hòa Vang đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Thương mại Lê Yến Như 15 triệu đồng về hành vi cấp khống giấy đi đường, tịch thu giấy đi đường và xử phạt ông H. số tiền 7,5 triệu đồng vì không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Theo Nguyễn Tú (TNO)