Hơn 3.000 phạm nhân được đặc xá năm 2021

(GLO)- Sáng 27-8, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch công bố Quyết định đặc xá năm 2021, tổ chức bàn giao, tiếp nhận người đặc xá về nơi cư trú. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng-Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Công an tỉnh Gia Lai có Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ.

Thực hiện hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá về việc triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021, Bộ Công an đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện công tác đặc xá theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 23-8, Hội đồng tư vấn đặc xá đã họp xét duyệt, thống nhất đề nghị Chủ tịch nước đặc xá cho hơn 3.000 phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam, trại tạm gia thuộc Bộ Công an và trại tam giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Ánh

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng-Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: đợt đặc xá năm nay có nhiều điểm mới, thời gian chuẩn bị gấp rút, triển khai trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp trên phạm vi cả nước, nhất là các tỉnh, thành phố phía Nam. Do đó, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tổ chức công tác đặc xá phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và kết hợp nghiêm với các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan vào các cơ sở giam giữ, không để phạm nhân được đặc xá không về được nơi cư trú, không có nơi lưu trú hoặc vi phạm quy định về phòng-chống dịch. Đồng thời, các Trại giam chủ động liên hệ với Công an các địa phương để phối hợp triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác đặc xá. Trong quá trình thực hiện, nơi nào gặp khó khăn, vướng mắc phải nhanh chóng báo cáo về Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng để phối hợp xử lý, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo lên Bộ xem xét, giải quyết theo quy định…

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an đã công bố Quyết định đặc xá năm 2021 và công bố Công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác đặc xá. Đồng thời, thông qua dự thảo chi tiết phương án đưa người được đặc xá về nơi cư trú an toàn. Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, góp ý bổ sung các giải pháp để hoàn thiện phương án đưa người được đặc xá về nơi cư trú an toàn, theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, trước đó, Tiểu Ban chỉ đạo về đặc xá năm 2021 của Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp xét đặc xá và được Chủ tịch nước xét duyệt đặc xá 13 phạm nhân đang thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh và Nhà tạm giữ Công an các huyện, thị xã.