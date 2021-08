Bình Định: Tụ tập xóc bầu cua trong lúc giãn cách, 6 con bạc chuyên nghiệp bị tạm giam

Tổ chức ăn nhậu, 13 người bị phạt 135 triệu đồng



Ngày 10-8, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đã ra quyết định xử phạt hành chính 13 đối tượng nam, nữ thanh niên (cùng ngụ thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát) với tổng số tiền 135 triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.



Trước đó, phát hiện nhà bà N.T.L (SN 1978; ngụ khu phố An Thọ, thị trấn Ngô Mây) có nhiều nam, nữ thanh niên tụ tập tổ chức ăn nhậu trong lúc địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ vào tối 28-7 nên người dân điện báo cho cơ quan chức năng.



Nhận được tin báo, khoảng 23 giờ 15 phút cùng ngày, tổ công tác của Công an thị trấn Ngô Mây phối hợp với Công an huyện Phù Cát tiến hành kiểm tra đột xuất tại nhà bà N.T.L. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 13 đối tượng, gồm 7 nam và 6 nữ đang tổ chức ăn nhậu tưng bừng.



Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do vợ chồng bà N.T.L đi làm ăn xa, không có mặt ở nhà nên đã tụ tập tổ chức ăn nhậu từ 20 giờ cùng ngày cho đến lúc bị bắt quả tang.