Bình Định: Tổ chức chuyến bay thứ 7 đón 192 công dân từ TP. Hồ Chí Minh về quê

Sau 7 chuyến bay, tỉnh Bình Định đã đón 1.322 người dân sinh sống, học tập, làm việc tại TP.HCM về quê, và dự kiến sẽ tổ chức thêm 3 chuyến nữa trong thời gian đến.

Bình Định thuê máy bay chở người dân từ TP.HCM về quê, 'có cháo ăn cháo, rau ăn rau'

Chuyến bay vận chuyển công dân Bình Định từ TP.HCM về quê đã hạ cánh xuống sân bay Phù Cát chiều 22.8. Ảnh: Võ Gia

Chiều 22.8, chuyến bay số hiệu QH9810 của Hãng hàng không Bamboo Airways vận chuyển 192 người Bình Định ở TP.HCM về quê đã hạ cánh xuống sân bay Phù Cát (Bình Định) an toàn.

Đây là những công dân Bình Định sinh sống, học tập, làm việc ở TP.HCM có hoàn cảnh già yếu, neo đơn, bị bệnh tật, phụ nữ mang thai, đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 và có nguyện vọng về quê.

Tại sân bay Phù Cát, UBND tỉnh Bình Định đã bố trí xe để đưa các công dân nói trên đi cách ly tập trung 7 ngày. Trong đó, 77 người được cách ly tại Sư đoàn Bộ binh 31 (thuộc Quân đoàn 3, ở xã Phước Thành, H.Tuy Phước, Bình Định), 75 người được cách ly tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh tỉnh Bình Định (thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định - ở xã Cát Tân, H.Phù Cát, Bình Định) và 40 người tại Đại đội Huấn luyện - Cơ động thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định (đóng tại xã Cát Hanh, H.Phù Cát).

Toàn bộ chi phí di chuyển, cách ly, ăn uống… trong thời gian cách ly tập trung được UBND tỉnh Bình Định tài trợ.



Đoàn xe đưa các công dân về từ TP.HCM đi cách ly tập trung. Ảnh: Võ Gia

Đây là chuyến bay miễn phí thứ 7 thuộc chương trình “Hành trình về quê hương” đưa người dân Bình Định gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại TP.HCM về quê do UBND tỉnh Bình Định phối hợp Hội đồng hương Bình Định tại TP.HCM tổ chức. Sau 7 chuyến bay, tỉnh Bình Định đã tổ chức đón tổng cộng 1.322 người về quê.

Hội đồng hương Bình Định tại TP.HCM tiếp tục có thông báo đang đợi chỉ thị của UBND TP.HCM sau ngày 23.8 để tổ chức chuyến bay thứ 8 đón người dân Bình Định tại TP.HCM về quê.

Riêng Hội đồng hương An Nhơn (Bình Định) tại TP.HCM đã có thông báo sẽ ưu tiên xét, đưa các học sinh về quê trong chuyến bay thứ 8 sắp tới. Nếu phụ huynh của các cháu đã đăng ký thì Hội Đồng hương An Nhơn tại TP.HCM sẽ ưu tiên xét cho các cháu về quê (không phải đăng ký lại), nếu phụ huynh nào chưa đăng ký thì đăng ký trên đường link có trên Zalo nhóm “Hội đồng hương An Nhơn TP.HCM” hoặc trên Facebook: “Hội đồng hương An Nhơn TP.HCM” hoặc liên lạc qua các số ĐT 0909.096799 (Phạm Đình Chi), 0906.666626 (Trần Sĩ Thành), 0834.112009 (Phan Văn Phúc)…