Triển khai quét mã QR để quản lý thông tin cá nhân phục vụ phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Ngày 2-7, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai có Công văn số 144/CV-BCĐ về việc đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng-chống dịch Covid-19.





Theo đó, thực hiện Công văn số 2278/BTTTT-THH ngày 25-6-2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng-chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND và Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố triển khai áp dụng như sau:

Quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh nguồn internet



Đối tượng áp dụng gồm: Các địa điểm kinh doanh, làm việc, giải trí: trụ sở làm việc; khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; khách sạn, cơ sở lưu trú; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống phục vụ tại chỗ; quán bar, vũ trường; karaoke; cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage), làm đẹp; phòng tập thể dục, thể hình; cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn (theo quy định của Ban tổ chức hoặc người có thểm quyền triệu tập).. Cùng với đó là những nơi tập trung đông người như: bệnh viện, cơ sở y tế; chung cư; trường học; nhà ga, bến xe, nhà chờ và trên phương tiện giao thông công cộng; trung tâm thương mại, siêu thị; chợ đầu mối, chợ dân sinh, cửa hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu; đám tang, đám cưới; địa điểm tham quan, du lịch, vui chơi, giải trí; khu tâm linh...



Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 cấp huyện, cấp xã chỉ đạo quyết liệt việc khai báo y tế điện tử và quét mã QR để kiểm soát thông tin người ra vào đối với các cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm trên địa bàn theo hướng dẫn tại Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29-5-2021; triển khai các giải pháp hướng dẫn, nhắc nhở, yêu cầu người dân khi ra vào cơ quan, tổ chức, công sở, các địa điểm công cộng cần thực hiện quét mã QR. Cụ thể: Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo, theo dõi tình hình triển khai của các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn để kịp thời báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện. Chủ tịch UBND cấp xã huy động toàn bộ hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn vào cuộc theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà" nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về phòng-chống dịch Covid-19, để phát tài liệu hướng dẫn, đề nghị tất cả các cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm thực hiện việc quét mã QR để kiểm soát thông tin người ra vào. Đảm bảo tất cả đối tượng áp dụng trên địa bàn đều triển khai được việc quét mã QR quản lý thông tin người ra vào.



Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Công thương tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền, yêu cầu tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, các nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh... tổ chức triển khai biện pháp quét mã QR để quản lý thông tin người vào ra; yêu cầu triệt để toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động của doanh nghiệp tuân thủ thực hiện.



Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục-đào tạo trên địa bàn tỉnh: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục-đào tạo, cơ sở dạy nghề, phân hiệu các trường đại học, các trường cao đẳng trên địa bàn triển khai biện pháp quét mã QR để quản lý thông tin người vào ra.



Sở Giao thong-Vận tải chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải hoạt động trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào tại các bến tàu xe, các phương tiện giao thông vận tải công cộng.



Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế triệt để triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào. Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan sử dụng triệt để hệ thống công nghệ do Trung tâm công nghệ phòng-chống Covid-19 quốc gia cung cấp để phục vụ trong quản lý, truy vết, đồng thời tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn an ninh thông tin.



Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch chỉ đạo các khách sạn, cơ sở lưu trú, đơn vị lữ hành triển khai việc quét mã QR và phổ biến, khuyến nghị khách hàng thực hiện.



Sở Thông tin và Truyền thông: Tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin, báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh triển khai các biện pháp tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên để yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm triển khai. Phối hợp với Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) cùng các đơn vị liên quan của Bộ Y tế sử dụng các hệ thống công nghệ do Trung tâm công nghệ phòng-chống Covid-19 quốc gia cung cấp cho Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan khai thác phục vụ công tác quản lý và truy vết. Chỉ đạo Bưu điên tỉnh chỉ đạo các nhân viên tại bộ phận giao dịch, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân đến liên hệ giao dịch thực hiện nghiêm túc việc quét mã QR để kiểm soát thông tin người ra vào. Đồng thời, theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phòng-chống của tỉnh.



Liên đoàn Lao động tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, các tổ chức Hội phát động phong trào, cử thành viên hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm trên địa bàn thực hiện việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào.



Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai phổ biến, vận động các doanh nghiệp tổ chức triển khai biện pháp quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào; đề nghị người lao động trong doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện.



Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã khẩn trương tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nội dung trên. Tài liệu hướng dẫn sử dụng và triển khai quét mã QR để quản lý người ra vào có thể tải về tại địa chỉ https://bluezone.gov.vn/tai-lieu



Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ: Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông (ông Đỗ Lập Hiển, số điện thoại: 0916033555); đầu mối của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (ông Nguyễn Hải Cường-Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin, số điện thoại: 0344004634, thư điện tử: cuongnh.stttt@gialai.gov.vn) để được hỗ trợ.



KIỀU PHAN