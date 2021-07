Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích ở hồ thủy lợi Plei Thơ Ga

(GLO)- Rạng sáng 22-7, lực lượng cứu hộ tại khu vực hồ thủy lợi Plei Thơ Ga (xã Chư Don, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đã tìm thấy thi thể anh Phạm Ngọc Thành (SN 1987, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh).

Lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Văn Ngọc



Trước đó, vào chiều 19-7, anh Thành cùng anh Lưu Văn Từ (SN 1982, trú tại xã Chư Don) chèo chuyền đi giăng lưới đánh cá tại lòng hồ thủy lợi Plei Thơ Ga. Trong quá trình gỡ lưới, chiếc thuyền bị lật khiến anh Thành chìm xuống dòng nước mất tích, anh Từ bơi được vào bờ kêu gọi hỗ trợ.



Từ 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng địa phương cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) đã triển khai phương án tìm kiếm. Tuy nhiên, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do điểm xảy ra lật thuyền có địa hình phức tạp, hiểm trở. Ngoài ra, mực nước sâu khoảng 15 m tại lòng hồ cùng với mưa to, gió lớn khiến công tác cứu hộ gặp trắc trở.



Được biết, anh Thành là nhân viên bảo vệ một trường mầm non ở thị trấn Nhơn Hòa. Hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn, vợ thường xuyên đau ốm, con gái mới hơn 1 tuổi. Để cải thiện cuộc sống, anh Thành thường đi đánh cá ở lòng hồ thủy lợi Plei Thơ Ga. Hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Pưh cùng chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân.



