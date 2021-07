Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội

(GLO)- Ngày 14-7, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cùng đại diện một số sở, ngành của tỉnh và 17 huyện, thị xã, thành phố.





Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020. Ảnh: Vĩnh Hoàng

6 tháng đầu năm, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cùng với cả nước đã nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng-chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân; làm tốt công tác quản lý lao động trong tình hình dịch bệnh. Trong khoảng thời gian trên, cả nước có gần 413 ngàn người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp; trên 912 ngàn người được tư vấn giới thiệu việc làm, tăng 59,1% so với cùng kỳ năm trước; trên 10 ngàn người được hỗ trợ học nghề. Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội đã thực hiện chi trả trợ cấp xã hội cho trên 3,1 triệu đối tượng; quan tâm chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; triển khai các chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực; tăng cường nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy...



Tại Gia Lai, các chính sách về an sinh xã hội, giảm nghèo, chính sách đối với người có công được triển khai đầy đủ, kịp thời. Toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 14.150 lao động, đạt 55,42% kế hoạch (tăng 45,87% so với cùng kỳ năm 2020); giải quyết cho 2.881 lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp…



Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các địa phương nhanh chóng tham mưu giúp UBND các tỉnh, thành phố triển khai quyết liệt Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ; chủ động có giải pháp duy trì lực lượng lao động, bảo đảm sức khỏe cho người lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh; quan tâm đảm bảo điều kiện ăn ở, sinh hoạt của người lao động, nhất là tại các khu công nghiệp. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi; đảm bảo từng bước nâng cao đời sống cho người nghèo, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, nhất là trong khi thực hiện giãn cách xã hội để phòng-chống dịch Covid-19.



ĐINH YẾN