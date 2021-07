Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình 3 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

(GLO)- Sáng 28-7, đoàn công tác do ông Lê Văn Hạnh-Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông-Vận tải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai dẫn đầu đã đến thăm và trao tiền hỗ trợ gia đình 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 27-7 trên quốc lộ 14, đoạn qua thôn Bak-Kuao, xã Ia Băng, huyện Chư Prông.





Thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn. Ảnh: Hà Phương

Theo đó, Ban An toàn giao thông tỉnh hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng. Dịp này, Ban An toàn Giao thông huyện Chư Sê cũng hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng; UBND thị trấn Chư Sê hỗ trợ 200 ngàn đồng/gia đình.



Như Báo Gia Lai điện tử đã thông tin, khoảng 15 giờ 25 phút ngày 27-7, tại đoạn quốc lộ 14 thuộc địa phận thôn Bak-Kuao, xe ô tô tải BKS 47C-101.83 do anh Huỳnh Trung (SN 1987, trú tại phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak) điều khiển theo hướng huyện Chư Sê đi TP. Pleiku xảy ra va chạm với xe ô tô con BKS 81A-136.28 do anh Lê Quang Sơn (SN 1973, trú tại tổ 1, thị trấn Chư Sê) điều khiển theo hướng ngược lại, trên xe có ông Phạm Thị (SN 1963) và anh Nguyễn Như Tuyên (SN 1987, trú cùng địa chỉ). Hậu quả, 3 người trên xe ô tô con tử vong tại chỗ.



HÀ PHƯƠNG