Gia Lai: Tìm phương án đưa 3 công dân đi bộ từ Bình Dương về tỉnh

(GLO)- Ngày 25-7, ông Phạm Minh Trung-Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã liên hệ với lực lượng chức năng 3 tỉnh Bình Dương, Đak Nông và Đak Lak đề nghị hỗ trợ phương tiện đưa 3 công dân ở 2 huyện Đak Đoa và Mang Yang về tỉnh.

Theo đó, ngày 24-7, trên các trang mạng xã hội thông tin về việc 5 công dân (2 ở tỉnh Đak Lak, 3 ở tỉnh Gia Lai) do không có kinh phí và phương tiện nên đã đi bộ từ Bình Dương về Gia Lai. Sau khi nhận được phản ánh, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã tiến hành xác minh và xác định, trong số 5 công dân có 3 người ở Gia Lai gồm các anh: Khưng, Hiệp (cùng SN 2002, cùng trú tại xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa) và Hom (SN 2003, trú tại xã Ayun, huyện Mang Yang).

Các công dân đi bộ tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (ảnh nguồn Facebook)

Qua nắm bắt thông tin ban đầu được biết: Sáng 24-7, cả 5 người đi bộ từ thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) để về quê. Tuy nhiên, khi đến địa phận huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) thì hết lương thực và nước uống nên đã vào chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 nhờ giúp đỡ.

Sau khi nhận được chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, Công an huyện Đak Đoa đã liên hệ với Công an huyện Phú Giáo đề nghị hỗ trợ phương tiện đưa các công dân trên về địa phương. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại các tỉnh, lực lượng chức năng huyện Phú Giáo chỉ có thể hỗ trợ đưa các công dân về đến địa phận tỉnh Đak Nông. Hiện UBND huyện Đak Đoa và Mang Yang đang tích cực liên hệ với các địa phương, tổ chức để tìm phương án tối ưu đưa 3 công dân trên về quê an toàn. Đồng thời, bố trí phương tiện và lực lượng y tế sẵn sàng có mặt tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh) để đón 3 công dân về cách ly y tế tập trung tại huyện Đak Đoa.