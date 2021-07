Đưa nước sạch về nông thôn

(GLO)- Sau khi đưa vào vận hành, công trình cấp nước sinh hoạt xã Đông và Nghĩa An (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã đáp ứng nhu cầu sử dụng sước sạch hàng ngày của người dân.

Công trình cấp nước sinh hoạt xã Đông và Nghĩa An có công suất thiết kế 1.000 m3/ngày. Nguồn nước thô được lấy từ hồ thủy điện An Khê-Ka Nak dẫn về nhà máy xử lý nước sạch thông qua tuyến ống chuyển tải độc lập và dây chuyền xử lý nước hiện đại. Công trình do chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới” đầu tư xây dựng với tổng kinh phí 58 tỷ đồng, cung cấp nước sinh hoạt cho 1.800 hộ dân tại 2 xã Đông và Nghĩa An.

Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Đông và Nghĩa An (huyện Kbang). Ảnh: Nguyễn Diệp

Ông Trần Ngọc Thạch-Chủ tịch UBND xã Nghĩa An-cho biết: Những năm qua, người dân trong xã luôn đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nhất là những tháng cao điểm mùa khô. Khi công trình cấp nước sạch hoàn thành và đưa vào sử dụng, toàn xã có 635 hộ đăng ký sử dụng nguồn nước này.

Còn ông Nguyễn Bảo (thôn 1, xã Nghĩa An) chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi chủ yếu sử dụng nguồn nước từ giếng đào để tắm giặt, còn nước uống thì phải mua nước đóng bình. Vào những tháng cao điểm mùa khô, giếng thường bị cạn kiệt. Hơn 10 ngày qua, nhờ có công trình cấp nước sạch nên gia đình đã có nguồn nước ổn định để dùng, không còn lo thiếu nước nữa”.

Hệ thống nước sạch tại gia đình ông Nguyễn Bảo (thôn 1, xã Nghĩa An, huyện Kbang). Ảnh: Nguyễn Diệp

Tại xã Đông, ông Lương Tuyết Trình (thôn 4) cho hay: “Hơn 1 tháng nay, người dân được sử dụng nguồn nước sạch. Tuy nhiên, hiện chưa biết giá nước sinh hoạt như thế nào nên nhiều hộ chưa đăng ký sử dụng”.

Trao đổi với P.V, ông Tạ Đức Hưng-Trạm trưởng Trạm Quản lý thủy nông huyện Kbang-cho biết: Công trình đang vận hành thử nghiệm, công suất mới đạt khoảng 500 m3/ngày. Đến nay, đã có 1.604 hộ ký hợp đồng sử dụng và hơn 200 hộ dân đề nghị lắp đặt đồng hồ để sử dụng nguồn nước sinh hoạt từ công trình. “Thuận lợi là công trình được đầu tư đồng bộ, chất lượng nguồn nước đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân. Hiện nay, đơn vị đã xây dựng phương án giá gửi Sở Tài chính và một số sở, ngành liên quan thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt mức giá cụ thể. Tuy nhiên, mới đây, Bộ Tài chính có Thông tư số 44/2021/TT-BTC quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp giá nước sạch sinh hoạt áp dụng từ ngày 5-8-2021 nên đơn vị phải xây dựng lại mức giá theo hướng dẫn mới”-ông Hưng thông tin.

NGUYỄN DIỆP