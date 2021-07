Ayun Pa: Thu ngân sách tăng hơn 63% so với cùng kỳ năm 2020

(GLO)- Ngày 8-7, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Chi

6 tháng đầu năm, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế-xã hội của thị xã Ayun Pa tiếp tục được duy trì phát triển ổn định. Tổng diện tích gieo trồng là 11.425,9 ha, đạt 100% kế hoạch đề ra. Tổng đàn gia súc, gia cầm 105.789 con, đạt 102,3% so với cùng kỳ năm 2020. Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp là 785 tỷ đồng, đạt 46,8% kế hoạch, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt gần 72 tỷ đồng, đạt 88,39% so với dự toán của tỉnh và Nghị quyết của thị xã, tăng 63,24% so với cùng kỳ năm trước. Tình hình trật tự, an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, hoạt động của các loại tội phạm được kiềm chế…

6 tháng cuối năm, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ayun Pa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Thị ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021; tăng cường các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thị xã về phòng-chống dịch Covid-19; huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án phát triển kinh tế-xã hội ở các buôn đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 4 phường; khai thác tốt nguồn thu, chống thất thu và thu hồi nợ thuế kéo dài.

Dịp này, 1 tập thể được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 2 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020; 1 tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” và 1 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2016-2020) được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

VŨ CHI