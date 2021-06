Thông điệp của Chủ tịch nước nhân dịp 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam

Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có Thông điệp gửi đến toàn thể các gia đình trên khắp mọi miền Tổ quốc, gia đình Việt Nam ở nước ngoài.



Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2021), thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi thân ái gửi đến toàn thể các gia đình trên khắp mọi miền Tổ quốc, gia đình Việt Nam ở nước ngoài những tình cảm ấm áp, nghĩa tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.



Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từng nói "Hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì muốn xây dựng Chủ nghĩa xã hội mà phải chú ý hạt nhân cho tốt".



Gia đình là nơi nuôi dưỡng tuổi thơ, tình yêu quê hương đất nước và cũng là chỗ dựa tinh thần cho mỗi người chúng ta, Ngày Gia đình Việt Nam cũng vì thế là ngày lễ tôn vinh những giá trị gia đình, là mốc quan trọng để những người con đất Việt hướng về cội nguồn, về những người thân yêu, qua đó nuôi dưỡng những tình cảm tốt đẹp, những giá trị văn hóa truyền thống cao quý của dân tộc.



Từ quá khứ đến hiện tại, khi đất nước có chiến tranh hay hòa bình, gia đình vẫn luôn là một bộ phận quan trọng của xã hội, là nền tảng vững chắc góp phần làm nên sức mạnh dân tộc. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn trân trọng, biết ơn và dành sự tri ân sâu sắc đến các gia đình đã đóng góp, hy sinh cho Tổ quốc.



Trong giai đoạn phát triển mới, gia đình vẫn giữ vai trò, vị trí trung tâm trong đời sống kinh tế-xã hội của người dân Việt Nam. Gia đình vẫn là nơi kết nối, gắn kết các thế hệ, giữ gìn, phát huy những chuẩn mực, giá trị, tinh hoa văn hóa dân tộc, là mạch nguồn vun đắp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là ngôi nhà an toàn nhất, vững chắc nhất cho mỗi thành viên trước những khó khăn, rủi ro trong cuộc sống.



Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở nước ta, nhiều cán bộ, bác sỹ, chiến sỹ đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy đi vào tâm dịch. Chính gia đình đã luôn là điểm tựa, niềm tin, động viên họ vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều gia đình quyên góp ủng hộ vật chất, tinh thần, gương mẫu, động viên người thân chấp hành tốt chủ trương, chung sức cùng Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị phòng, chống dịch bệnh, để Việt Nam trở thành điểm sáng được bạn bè thế giới ghi nhận đánh giá cao.



Nhân dịp này, tôi nhiệt liệt biểu dương các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân trên cả nước, cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài đã có việc làm tích cực, hưởng ứng các phong trào thi đua hiệu quả, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc, tiến bộ, phát triển bền vững,



Tổ quốc Việt Nam đang tiến lên phía trước, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, điều đó cần phải được bắt đầu từ sự đóng góp hiệu quả từ mỗi gia đình. Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác gia đình, đặc biệt là việc phát triển gia đình, đề cao gia đình trong nuôi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, giữ gìn phát huy bản sắc truyền thống, các giá trị văn hóa chuẩn mực tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong giai đoạn mới của đất nước; quan tâm các gia đình chính sách, gia đình người có công, quan tâm đến người cao tuổi; thực hiện tốt an sinh xã hội, nhất là gia đình còn gặp nhiều khó khăn, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao năng lực gia đình vượt qua khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế, chủ động, trách nhiệm, hiệu quả hơn nữa trong phòng chống bạo lực gia đình, bất bình đẳng, bảo vệ đối tượng yếu thế.... góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, "Xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và văn minh."



Mỗi người Việt Nam đều có gia đình nhỏ của riêng mình, song cũng có chung một gia đình lớn thiêng liêng chính là đất nước Việt Nam ngàn năm văn hiến. Tôi mong mỗi gia đình Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài không ngừng phấn đấu vươn lên, mỗi người dân Việt Nam hãy thể hiện cao nhất trách nhiệm công dân, trách nhiệm, tình cảm với người thân trong gia đình tiếp tục vun đắp, xây dựng gia đình thực sự là tổ ấm nhân lên những niềm vui, hạnh phúc, nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách, niềm tự hào, khát vọng cống hiến, trao truyền những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc, là nguồn lực quan trọng góp phần phát triển đất nước Việt Nam thân yêu-Vì một Việt Nam vươn xa toàn cầu, hùng cường và thịnh vượng. Chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, thành công và nhiều niềm vui, hạnh phúc nhân Ngày Gia đình Việt Nam...

Theo TTXVN/Vietnam+