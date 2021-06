Tăng tốc làm thủ tục sang tên cho xe không chính chủ

(GLO)- Lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) toàn tỉnh đang tích cực tuyên truyền, vận động người dân sang tên chính chủ trước ngày 31-12-2021 với những phương tiện không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu, không có giấy chứng nhận đăng ký xe.

Về nguyên tắc, người dân muốn sang tên chính chủ cho phương tiện của mình đang sử dụng phải có giấy chứng nhận đăng ký cũng như hợp đồng mua bán xe. Nhưng thực tế, nhiều phương tiện đã mua bán qua nhiều chủ nên có thể bị thất lạc các giấy tờ. Do đó, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 58/2020/TT-BCA quy định việc tiếp nhận giải quyết sang tên cho xe không chính chủ đến ngày 31-12-2021 nhằm “gỡ rối” cho người dân.

Trung tá Nông Ly Hương-Đội trưởng Đội Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc Phòng CSGT (Công an tỉnh Gia Lai) cho hay: Theo Thông tư số 58, người đang sử dụng xe không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu muốn sang tên chính chủ thì cơ quan quản lý hồ sơ xe cấp giấy hẹn có giá trị sử dụng trong thời gian 30 ngày; gửi thông báo cho người đứng tên trong đăng ký xe, niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử của Cục CSGT và tại trụ sở cơ quan; tra cứu tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ sang tên. Trong thời hạn 30 ngày, nếu không tranh chấp, khiếu kiện, cơ quan quản lý hồ sơ xe phải giải quyết đăng ký, cấp biển số (đối với ô tô sang tên trong cùng tỉnh và mô tô cùng điểm đăng ký xe) hoặc cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho người đang sử dụng xe để làm thủ tục đăng ký, cấp biển số tại nơi cư trú. Đây là quy định tạo điều kiện cho người dân sở hữu phương tiện chính chủ để thuận lợi trong quá trình tham gia giao thông cũng như các giao dịch dân sự có thể xảy ra.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông làm thủ tục sang tên phương tiện cho người dân. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Trung tá Hương thông tin: “Trong công tác xử lý vi phạm, lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp mua xe cũ nhưng không có giấy tờ mua bán, thậm chí không có giấy chứng nhận đăng ký xe, không chứng minh được chiếc xe đó là tài sản của mình. Nhiều người dân do không thực hiện các thủ tục sang tên chính chủ nên khi vi phạm giao thông hoặc các vụ việc tai nạn giao thông sẽ rất khó khăn trong giải quyết”.

Cũng theo Trung tá Hương, để đảm bảo thủ tục cần thiết, người đang sử dụng xe phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức dịch vụ đến cơ quan quản lý hồ sơ xe để làm thủ tục sang tên, xuất trình giấy tờ của người đang sử dụng xe và nộp các giấy tờ: giấy khai đăng ký xe, bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nguồn gốc, xuất xứ của xe, ghi rõ quá trình mua bán, giao nhận xe hợp pháp; chứng từ lệ phí trước bạ; giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe nếu có; giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, trường hợp mất có đơn trình bày rõ lý do.

Sau khi Thông tư số 58 có hiệu lực, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết cho rất nhiều trường hợp. Cụ thể, từ ngày 1-8-2020 đến nay, lực lượng CSGT đã làm thủ tục sang tên chính chủ cho 2.999 xe, trong đó có 2.895 xe mô tô và 104 xe ô tô. Hầu hết người dân đều hài lòng khi được giải quyết. Anh Trần Văn Dũng (trú tại xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh) chia sẻ: “Tôi mua lại chiếc xe máy cũng từ khá lâu rồi. Hồi đó, xe không có giấy tờ gì nhưng ham rẻ nên tôi chấp nhận. Sau này, tôi mới biết và làm thủ tục sang tên”.

Trung tá Lê Hồng Tiến-Đội trưởng Đội CSGT-Trật tự (Công an huyện Ia Pa) cho biết: “Trên địa bàn huyện, tình trạng xe không chính chủ khá nhiều, đặc biệt là trong vùng dân tộc thiểu số. Nhiều người dân cho rằng không có nhu cầu nên không tiến hành các thủ tục đứng tên chính chủ. Do đó, trong các buổi tuyên truyền pháp luật tại các thôn, làng, đơn vị đã tích cực vận động người dân cần sang tên trước ngày 31-12-2021, vì sau khoảng thời gian đó, lực lượng chức năng sẽ không giải quyết. Với phương tiện là xe mô tô, người dân có thể đến làm thủ tục tại Công an huyện, với xe ô tô thì phải đến Phòng CSGT Công an tỉnh”.

LÊ VĂN NGỌC