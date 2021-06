Phú Thiện: Hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

(GLO)- Ngày 1-6, Công an huyện Phú Thiện đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ số tiền 11 triệu đồng cho gia đình chị Trần Thị Hồng Nhung (thôn Bình Trang B, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện)-nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra vào chiều 24-5 trên quốc lộ 25.





Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Phú Thiện thăm hỏi, động viên gia đình chị Trần Thị Hồng Nhung. Ảnh: Văn Ngọc

Đây là số tiền do Công an huyện phát động cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị quyên góp, ủng hộ nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình chị Nhung. Được biết, gia đình nạn nhân là hộ nghèo, bản thân chị Nhung một mình lao động nuôi 3 con nhỏ.



Trước đó, khoảng 17 giờ 20 phút ngày 24-5, chị Nhung điều khiển xe máy BKS 81D1-126.70 lưu thông trên quốc lộ 25 theo hướng từ Chư Sê đi Phú Thiện, chở theo 2 con là Lê Thị Kim Ngọc (SN 2009) và Lê Trung Hiếu (SN 2014). Khi đến Km 164+100-đoạn qua thôn Ia Sa, xã Hbông, huyện Chư Sê, xe máy của chị Nhung đã va chạm với xe máy BKS 81D1-209.41 do anh Rơ Mah Quyền (SN 1993, trú tại thôn Ia Sa, xã Hbông) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.



Vụ tai nạn khiến chị Nhung và anh Quyền tử vong. Cháu Ngọc bị thương nặng, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai; cháu Hiếu bị thương nhẹ.



VĂN NGỌC