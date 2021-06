Người nghỉ hưu trên cả nước được nhận gộp 2 tháng lương vào tháng 7

Thay vì nhận lương hưu hàng tháng, do dịch Covid-19, người nghỉ hưu trên cả nước sẽ được gộp 2 tháng lương 7 và 8 vào cùng 1 kỳ chi trả.



6 trường hợp về hưu sớm vẫn có thể nhận lương hưu tối đa năm 2021

Người nghỉ hưu trên cả nước sẽ được nhận lương hưu gộp 2 tháng trong tháng 7 - ẢNH T.N



Đây là thông tin Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết vào chiều nay, 28.6.



Đại diện BHXH Việt Nam cho biết vừa có công văn gửi Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tháng 7 và 8.2021.



Theo BHXH Việt Nam, dịch Covid-19 đang tiếp tục được kiểm soát, nhưng cục bộ tại một số địa phương như TP.HCM, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương vẫn đang diễn biến phức tạp, khó dự báo; một số tỉnh có nguy cơ cao có thể bùng phát bất kỳ khi nào, ở bất cứ đâu.



Để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp đảm bảo đầy đủ, kịp thời, an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), cũng như phát huy tinh thần trách nhiệm cùng cả hệ thống chính trị phòng chống dịch Covid-19, BHXH Việt Nam đề nghị VNPost và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7 và tháng 8 vào cùng một kỳ chi trả.



Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh của từng địa phương, địa bàn, BHXH tỉnh phối hợp cùng bưu điện tỉnh xây dựng phương án tổ chức chi trả cho người hưởng bằng tiền mặt, đảm bảo an toàn.



BHXH Việt Nam cũng lưu ý, việc tổ chức chi trả tránh tập trung đông người để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19; thông báo cho người hưởng biết các nội dung thay đổi về phương thức chi trả, thời gian chi trả, địa điểm chi trả để thực hiện.



Ngoài ra, tại các điểm chi trả phải chuẩn bị sẵn sàng khẩu trang, sát khuẩn miễn phí; yêu cầu nhân viên chi trả, người hưởng phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định.



Đây là lần thứ 3 trong năm nay, BHXH Việt Nam đã chủ động, linh hoạt chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp cùng ngành bưu điện tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH gộp 2 tháng vào cùng một kỳ chi trả. Trước đó, có kỳ chi trả gộp tháng 3-4.2021; tháng 5-6.2021) để đảm bảo quyền lợi cho người hưởng được đầy đủ, kịp thời và an toàn phòng, chống dịch Covid-19.



Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng chỉ đạo BHXH các tỉnh phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh kịp thời thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ BHYT theo quy định; tổ chức việc kê đơn, cấp phát thuốc điều trị ngoại trú các bệnh mãn tính với thời gian dài hơn cho tất cả các đối tượng (tối đa 3 tháng).



BHXH Việt Nam đã thống nhất với Bộ LĐ-TB-XH trình Chính phủ phương án tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; đảm bảo chi trả kịp thời chế độ BHTN cho người tham gia…

Theo Thu Hằng (TNO)