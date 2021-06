Mở rộng diện "phủ sóng" bảo hiểm

(GLO)- Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh Gia Lai gặp khó khăn. Tuy nhiên, BHXH tỉnh đã triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2021.

Mục tiêu của BHXH tỉnh trong năm 2021 là phấn đấu đạt khoảng 12% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH và BHTN, bằng 9% lực lượng lao động trong độ tuổi; 91,5% dân số tham gia BHYT. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan nên tính đến hết tháng 5, tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn toàn tỉnh vẫn chưa đạt như mong muốn. Hiện mới chỉ có khoảng 10% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, gần 7% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN và gần 88% dân số tham gia BHYT. Cụ thể, tính đến hết tháng 5, toàn tỉnh có 76.776 người tham gia BHXH bắt buộc, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước; 13.214 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 135,5% so với cùng kỳ năm trước ; 64.639 lao động tham gia BHTN, tăng 0,01% so với cùng kỳ năm trước; 1.373.989 người tham gia BHYT, tăng 3,66% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành BHXH tỉnh tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống đại lý xã, phường, thị trấn, các hội, đoàn thể để phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Ảnh: Như Nguyện

Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhiều đơn vị, doanh nghiệp phải ngừng hoạt động hoặc thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh, thu nhập của một bộ phận người dân giảm sút, không ổn định... dẫn tới những khó khăn nhất định khi phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm. Ông Nguyễn Tiến Trường-Giám đốc BHXH huyện Chư Păh-cho biết: Tính đến hết tháng 5-2021, số lao động tham gia BHXH toàn huyện là 3.906 người (bao gồm 993 người do tỉnh quản lý), đạt 8,25% lực lượng lao động. Trong đó, lao động tham gia BHXH bắt buộc do huyện quản lý thu là 2.238 người, đạt 91,16% so với kế hoạch giao và giảm 2,99% so với cùng kỳ năm trước; lao động tham gia BHXH tự nguyện là 675 người, đạt 57,5% so với kế hoạch giao và tăng 77,63% so với cùng kỳ năm trước; 2.623 người tham gia BHTN, đạt 5,54% lực lượng lao động tham gia (trong đó huyện quản lý thu 1.630 người), đạt 89,32% so với kế hoạch giao và giảm 3,03% so với cùng kỳ năm trước. Đến hết tháng 5-2021, số người tham gia BHYT của huyện là 74.919 người (993 người do tỉnh quản lý), đạt 99,39% kế hoạch giao và tăng 3,26% so với cùng kỳ năm trước, đạt 94,53% dân số.

“Để đạt mục tiêu đề ra, chúng tôi tiếp tục phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức đối thoại, khai thác, mở rộng đối tượng tham gia, đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình dịch bệnh, tuyên truyền đến nhóm nhỏ, hộ gia đình. Tiếp tục rà soát dữ liệu và phát triển đối tượng tham gia; xét duyệt các chế độ BHXH đúng quy định; đối chiếu số liệu tình hình các đơn vị sử dụng lao động; đôn đốc thu BHXH, BHYT; kịp thời cấp bổ sung thẻ BHYT, sổ BHXH đầy đủ cho đối tượng, các nhóm đối tượng có phát sinh…”-ông Trường thông tin.

Cán bộ, nhân viên BHXH tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Ảnh: Như Nguyện

Tại Chư Sê, để thực hiện các mục tiêu phát triển BHXH, BHYT trong năm 2021, huyện đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, có sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương. Ông Nguyễn Công Danh-Giám đốc BHXH huyện Chư Sê-chia sẻ: Bảo hiểm Xã hội huyện tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN huyện tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thu nợ BHXH, BHYT, BHTN; phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn… Ngoài ra, đơn vị phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai công tác thu BHYT học sinh năm học 2020-2021; phối hợp với tổ làm căn cước công dân cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số cho người dân trên địa bàn huyện; tổ chức xây dựng, ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến người lao động trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.

Theo ông Đoàn Ngô-Phó Giám đốc BHXH Gia Lai, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm của người lao động khiến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành gặp những khó khăn nhất định. Ngành BHXH xác định tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Củng cố và hoàn thiện hệ thống đại lý xã, phường, thị trấn, các hội đoàn thể. Kêu gọi các Mạnh Thường Quân hỗ trợ mua sổ BHXH tự nguyện cho một số đối tượng, lan tỏa chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước... Ngành BHXH tỉnh có kế hoạch tổ chức các hội nghị theo nhóm nhỏ, đến từng gia đình tư vấn trực tiếp với phương châm “đến tận ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động. Ngoài ra, vận động những người có uy tín trong cộng đồng hỗ trợ tuyên truyền chính sách đến với từng thôn, làng, tổ dân phố và mỗi người dân. Đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; trên hệ thống loa phát thanh cơ sở của Đài Truyền thanh và Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, truyền thông trên mạng xã hội Facebook, Zalo… đưa chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến với người dân, từ đó phát triển, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia trong thời gian đến.

NHƯ NGUYỆN