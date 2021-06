Ia Pa: Ra mắt mô hình "Làng Blôm bình yên"

(GLO)- Ngày 24-6, UBND xã Kim Tân (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ra mắt mô hình “Làng Blôm bình yên”.





Tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở làng Blôm. Ảnh: Kỳ Anh

Làng Blôm có 502 hộ, trong đó 52 hộ nghèo, 39 hộ cận nghèo với 2.269 khẩu. Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp nên còn gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có những biễn biến phức tạp như tình trạng thanh-thiếu niên điều khiển mô tô xe máy khi chưa có giấy phép lái xe; thanh niên tụ tập đêm khuya đua xe, sử dụng rượu bia…



Nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bình yên thôn làng, Công an xã Kim Tân đã chủ trì tham mưu UBND xã thành lập mô hình “Làng Blôm bình yên”. Tại buổi lễ, UBND xã Kim Tân đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo, quy chế về tổ chức và hoạt động mô hình.



Dịp này, UBND xã Kim Tân đã trao tặng 3 suất quà cho 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.



KỲ ANH