Gìn giữ giá trị tốt đẹp của gia đình

(GLO)- Năm 2021 là dấu mốc quan trọng kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6) và Tháng Hành động quốc gia về phòng-chống bạo lực gia đình với chủ đề “Gia đình bình an-xã hội hạnh phúc”. Những năm qua, công tác này luôn được các ngành, địa phương trong tỉnh Gia Lai quan tâm chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng nhằm củng cố, tôn vinh, lan tỏa giá trị tốt đẹp của gia đình Việt.





Những hoạt động ý nghĩa



Theo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, với sự quan tâm sát sao của các ngành và địa phương, công tác gia đình có nhiều chuyển biến tích cực, thúc đẩy thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương, đơn vị. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh; mỗi tổ dân phố, thôn, làng đều có các mô hình, câu lạc bộ “Phòng-chống bạo lực gia đình”, “Phụ nữ với pháp luật” và những địa chỉ tin cậy tại cộng đồng dân cư, qua đó góp phần giảm thiểu các vụ bạo lực gia đình.



Cùng với đó, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã in và cấp phát cho các địa phương trên 250.000 tờ rơi, tập gấp tuyên truyền tiêu chí ứng xử trong gia đình; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững; nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Ông Trần Ngọc Nhung-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác gia đình và phòng-chống bạo lực gia đình giai đoạn 2015-2020 (ảnh chụp tháng 1-2021). Ảnh: Lam Nguyên



Một trong những đơn vị quan tâm triển khai thực hiện tốt công tác gia đình là Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh. Tại hội nghị tổng kết 5 năm công tác gia đình và phòng-chống bạo lực gia đình giai đoạn 2015-2020, bà Vũ Thị Bích Ngọc-Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh-cho biết: Các cấp Hội đã chủ động hỗ trợ hội viên xây dựng các mô hình, câu lạc bộ (CLB) để từ đó xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Đến nay, các cấp Hội trong toàn tỉnh đã thành lập 3.808 mô hình, CLB với trên 60.162 thành viên như: “3 biết, 2 hỗ trợ”; “Phụ nữ thân thiện với môi trường”; “Phụ nữ nói không với tín dụng đen”; “Phụ nữ dân tộc thiểu số xóa bỏ hủ tục ma chay, cưới hỏi”; “Cồng chiêng nữ”; “Phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững”; “Nói không với tảo hôn trong học sinh tại các trường THCS”... Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhận định: “Các mô hình, CLB trên đã hỗ trợ tích cực hội viên phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, xây dựng gia đình hạnh phúc. Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, chăm sóc phụng dưỡng ông bà, cha mẹ được tăng cường, tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Đồng thời, hoạt động của các mô hình, CLB cũng thúc đẩy sự quan tâm của các cá nhân, cộng đồng và toàn xã hội trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc”.



Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam, sáng 21-6, Hội LHPN huyện Chư Păh cũng tổ chức gặp mặt, biểu dương 12 gia đình nhiều thế hệ tiêu biểu trong 2 năm 2019-2020. Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên mỗi gia đình chỉ có 1 đại diện góp mặt. Dù vậy, không khí tại hội nghị vẫn rất sôi nổi khi các đại biểu cùng chia sẻ kinh nghiệm chung sống hòa hợp trong gia đình nhiều thế hệ. Bà Phạm Thị Thoa-Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh) chia sẻ: “Trong xã hội hiện đại, do khoảng cách thế hệ cùng những bất đồng trong cách sống, nuôi dạy con… nên mô hình gia đình nhiều thế hệ ngày càng ít dần. Theo tôi, hội nghị này rất ý nghĩa, qua đó ôn lại và lan tỏa các giá trị tốt đẹp của gia đình truyền thống Việt Nam”.



Tiếp tục tôn vinh vai trò gia đình



Phụ nữ thường là đối tượng chính trong triển khai tuyên truyền thực hiện công tác gia đình, nhưng thực tế cho thấy, nhiệm vụ này có sự tham gia tích cực của nam giới sẽ đạt kết quả rất khả quan. Một trong những cá nhân tiêu biểu là ông Lê Văn Minh-công chức văn hóa-xã hội xã Ia Hla (huyện Chư Pưh). Với thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác gia đình và phòng-chống bạo lực gia đình giai đoạn 2015-2020, ông đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Cụ thể, với sự tham mưu của ông Minh, UBND xã đã ban hành Kế hoạch giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn xã giai đoạn 2016-2020; đồng thời, thành lập 8 CLB phòng-chống bạo lực gia đình, 5 nhóm phòng-chống bạo lực gia đình và 8 địa chỉ tin cậy ở thôn, làng nhằm kịp thời xử lý, hỗ trợ khẩn cấp các nạn nhân trong trường hợp cần thiết. Bên cạnh đó, ông Minh cũng lồng ghép tuyên truyền nội dung bình đẳng giới, phòng-chống bạo lực gia đình trong tiêu chí bình xét gia đình văn hóa hàng năm. “Gia đình văn hóa phải đáp ứng các tiêu chí: vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, không có hành vi bạo lực, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, đối xử công bằng với các con, không trọng nam khinh nữ…”-ông Minh nêu quan điểm. Nhờ phối hợp đồng bộ nhiều giải pháp, giai đoạn 2015-2020, toàn xã chỉ xảy ra 4 vụ nổi cộm và tất cả đều được đưa ra hòa giải tại thôn. Đặc biệt, số lượng nam giới tham gia sinh hoạt tại các CLB phòng-chống bạo lực gia đình ngày càng tăng, đạt 50%.



Hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng Hành động quốc gia về phòng-chống bạo lực gia đình năm 2021, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch vừa gửi công văn đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố cùng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền để tạo chuỗi sự kiện truyền thông trong tháng 6-2021. Sở cũng yêu cầu căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị để đa dạng hóa hình thức tuyên truyền như: bảng điện tử, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, cờ phướn, băng rôn; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố, trạm truyền thanh cơ sở xã, phường, thị trấn nội dung về phòng-chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, văn hóa gia đình, giá trị gia đình cùng công tác chăm lo, bảo vệ trẻ em…



Chia sẻ thêm về một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác gia đình và phòng-chống bạo lực gia đình đến năm 2025, ông Nguyễn Đức Hoàng-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch khẳng định: Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh để đẩy mạnh tuyên truyền; triển khai thực hiện Chỉ thị số 49/2005/CT-TW của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước; Quyết định số 276/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Mặt khác, lồng ghép nội dung phòng-chống bạo lực gia đình trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương giai đoạn 2021-2025; tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng-chống bạo lực gia đình; duy trì, phát triển mô hình phòng-chống bạo lực gia đình tại địa phương.



LAM NGUYÊN