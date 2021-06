Gia Lai: Tăng tốc cấp căn cước công dân

(GLO)- “Chiến dịch” cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử của Bộ Công an đang bước vào giai đoạn nước rút. Công an tỉnh Gia Lai đang đẩy nhanh tiến độ để gấp rút hoàn thành chỉ tiêu cấp hơn 1 triệu CCCD cho người dân trên địa bàn.





Những buổi tối đầu tháng 6, người dân xã Gào vẫn tranh thủ đi làm CCCD tại tổ cấp CCCD lưu động do Công an TP. Pleiku triển khai. Đây là lần thứ 2 tổ cấp CCCD lưu động về xã Gào nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân chưa đủ điều kiện làm thủ tục cấp CCCD trong lần 1. Bà Rơ Lan Mi (làng C) chia sẻ: “Lần trước đi làm CCCD, cán bộ nói chưa có ngày tháng năm sinh nên phải làm lại giấy khai sinh và hướng dẫn làm tại bộ phận tư pháp. Nay giấy tờ đầy đủ rồi nên tôi đi làm luôn. Ban ngày, tôi bận gặt lúa nên đành phải đi buổi tối, không ngờ cán bộ cũng chờ bà con”.

Toàn tỉnh hiện đã tiếp nhận hơn 913 ngàn hồ sơ cấp CCCD. Ảnh: Lê Văn Ngọc



Theo Thượng tá Lưu Đình Cảnh-Phó Trưởng Công an TP. Pleiku, để người dân không mất nhiều thời gian chờ đợi, Công an thành phố đề nghị cán bộ các thôn, làng mời người dân theo từng khung giờ. Đặc biệt, các tổ cấp CCCD đều chú trọng quy định phòng-chống dịch Covid-19 như giữ khoảng cách, trang bị dung dịch sát khuẩn, một số điểm còn cấp phát khẩu trang cho người dân. Đơn vị cũng đã huy động cán bộ, chiến sĩ các đội nghiệp vụ khác và Công an các xã, phường tham gia tổ cấp CCCD lưu động. Nhiều cán bộ, chiến sĩ phải làm việc cật lực 14 giờ/ngày để đảm bảo tiến độ.



Phó Trưởng Công an TP. Pleiku cho biết thêm: “Chỉ tiêu tỉnh giao cho đơn vị là 300 hồ sơ/máy/ngày. Nhưng vì TP. Pleiku là địa bàn trung tâm, dân cư đông nên chúng tôi phải huy động tổng lực để vượt chỉ tiêu được giao, nhiều thời điểm đạt công suất 600-650 hồ sơ/ngày. Hiện tại, TP. Pleiku đã tiếp nhận hồ sơ của hơn 141 ngàn người trong tổng số hơn 194 ngàn người, đạt hơn 72,6%. Đơn vị sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp để làm thủ tục cấp CCCD cho các nhóm đối tượng như: người vắng mặt tại địa phương, người chưa có nhu cầu làm CCCD nhằm hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao”.



Trong khi đó, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai), đến nay, Công an toàn tỉnh đã thu nhận hơn 913 ngàn hồ sơ cấp CCCD trong tổng số hơn 1 triệu hồ sơ, đạt 87,66%. Thiếu tá Đỗ Trung Thành-Phó Đội trưởng Đội CCCD thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội-cho hay: Đây là kết quả phản ánh nỗ lực không biết mệt mỏi trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua của lực lượng Công an toàn tỉnh. Lực lượng Công an tại các điểm cấp CCCD đều hoạt động với công suất trung bình 15 giờ/ngày, thậm chí có nhiều thời điểm là 20 giờ/ngày.



Đặc biệt, tại các điểm cấp CCCD lưu động, lực lượng Công an thực hiện theo tiêu chí không để công dân phải ra về khi chưa hoàn thành thủ tục. Vì vậy, các điểm này đều tiến hành làm thủ tục cấp CCCD từ 6 giờ sáng mỗi ngày cho đến khi không còn người dân nào chờ đợi. Theo Thiếu tá Thành, trong quá trình thực hiện, một số đơn vị của Công an tỉnh có nhiều cách làm hay, sáng tạo nhằm hỗ trợ tổng lực cho chiến dịch cấp CCCD. “Một số mô hình hay được Công an tỉnh nhân rộng như ở Đak Đoa đã lồng ghép các cuộc thi tìm hiểu pháp luật với hình thức phong phú, sinh động tại các buổi cấp CCCD lưu động hay tặng quà, tặng móc khóa an ninh trật tự cho người dân đến làm vào buổi tối. Chúng tôi nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân khi đã không quản thời gian đến làm thủ tục cấp CCCD”-Thiếu tá Thành thông tin.



Theo Thượng tá Bùi Tiến Dũng-Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, hiện tại, những người chưa làm thủ tục cấp CCCD chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, người chưa có nhu cầu làm CCCD, người còn thiếu sót về thông tin cá nhân và người đăng ký thường trú tại Gia Lai nhưng thường đi làm ăn xa, ít có điều kiện trở về địa phương. Tại một số tỉnh, thành như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, cơ quan Công an đã tạo điều kiện cấp CCCD cho người tạm trú nên đơn vị sẽ rà soát, thống kê những trường hợp này để có phương án. “Để đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu do Bộ Công an giao, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc cấp CCCD. Đồng thời, rà soát, thống kê số lượng người từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CCCD theo từng thôn, xã, huyện để xây dựng phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện cấp CCCD trên địa bàn phù hợp trong thời gian tới”-Thượng tá Dũng nhấn mạnh.



LÊ VĂN NGỌC