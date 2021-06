Cẩn trọng khi điều khiển xe tải vào mùa mưa

(GLO)- Chỉ trong thời gian ngắn đầu mùa mưa, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra liên tiếp nhiều vụ tai nạn giao thông do lật xe tải. Các vụ lật xe tuy không gây thiệt hại nặng về người nhưng gây nhiều lo ngại với người và phương tiện tham gia giao thông.

Đã hơn 10 ngày trôi qua, chị Lê Hải Hà (thị trấn Đak Đoa) vẫn nhớ như in khoảnh khắc thất thần khi chứng kiến cảnh chiếc xe tải lật ngửa ngay trước mắt mình. Khoảng 6 giờ 30 phút sáng 4-6, chị đang điều khiển xe máy trên tuyến đường từ thị trấn Đak Đoa đi xã Glar thì gặp một chiếc xe tải loại “4 chân” BKS 81C-157.82 chở vật liệu xây dựng đi cùng chiều từ phía sau lao lên. Khi đến đoạn đường hẹp, có độ dốc, chiếc xe tấp vào lề đường bên phải thì bất ngờ mất lái lọt xuống kênh thoát nước bên đường rồi lật ngang trong sự bàng hoàng của những người xung quanh.

Chiếc xe tải bị lật trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Ia Glai (huyện Chư Sê). Ảnh: Lê Văn Ngọc “Đường hẹp nhưng có khả năng tài xế không làm chủ tốc độ và tay lái nên mới bị lọt xuống kênh thoát nước. Rất may tài xế chỉ bị thương nhẹ và chiếc xe cũng không va chạm với phương tiện nào. Mùa mưa, tài xế không lái cẩn thận thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra”-chị Hà lo ngại. Vụ tai nạn đã khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng, khoảng 20 m kênh thoát nước cũng bị chiếc xe làm hư hại đáng kể.

Trên quốc lộ 25 đoạn qua huyện Phú Thiện, chỉ trong ngày 8-6 đã liên tiếp xảy ra 2 vụ lật xe tải. Cả 2 tài xế đều may mắn thoát nạn vì lưu thông với tốc độ khá chậm. Cụ thể, khoảng 19 giờ ngày 8-6, anh Nguyễn Quốc Vượng (SN 1984, trú tại TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển xe ô tô tải BKS 78C-015.47 lưu thông theo hướng huyện Phú Thiện đi thị xã Ayun Pa. Khi đến địa bàn buôn Sking A (xã Ia Piar), xe tải bị lật nghiêng ra đường. Anh Vượng lý giải: “Đoạn đường đang thi công có độ vênh mặt đường lớn nên tôi lái xe đi khá chậm. Tuy nhiên, do trời tối, trên đường có một “ổ gà” khá to, mưa lớn nước đọng mà tôi không quan sát được nên bánh xe sụp vào khiến xe bị lật. Đoạn này rất nguy hiểm, nếu không kịp khắc phục thì nhiều phương tiện có thể sẽ bị tương tự”. Sáng cùng ngày, chiếc xe tải BKS 81H-005.28 lưu thông trên quốc lộ 25 đoạn qua thị trấn Phú Thiện vì gặp trời mưa, đường trơn nên cũng bị lật giữa đường, rất may đã không xảy ra va chạm với các phương tiện khác.

Hiện trường vụ lật xe tải trên tỉnh lộ 662, đoạn qua huyện Ia Pa. Ảnh: Lê Văn Ngọc Đại úy Trần Văn Tiến-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Phú Thiện) cho hay: “Quốc lộ 25 qua địa bàn đang được nâng cấp, quá trình thi công có những bất cập gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, đơn cử như 2 vụ lật xe vừa rồi. Chúng tôi đề nghị đơn vị thi công cần sớm khắc phục, cắm thêm các biển cảnh báo và biển phản quang vào buổi tối để người dân cẩn trọng hơn. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở các tài xế đảm bảo an toàn khi lưu thông qua khu vực này”.

Theo thống kê, chỉ từ ngày 4 đến ngày 13-6, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 5 vụ lật xe tải ở các huyện Đak Đoa, Phú Thiện, Ia Pa và Chư Sê. Trong đó có 3 vụ xảy ra trên quốc lộ, 1 vụ tại tỉnh lộ và 1 vụ tại đường liên xã. Trao đổi với P.V, ông Tăng Xuân Kiên-Trưởng phòng Quản lý phương tiện và người lái (Sở Giao thông-Vận tải) cho rằng: Gia Lai có nhiều cung đường dốc, quanh co, nhiều sương mù gây hạn chế tầm nhìn và trơn trượt nên nếu các tài xế không xử lý tình huống tốt sẽ tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là các tài xế ở địa phương khác chưa quen tuyến đường. Vì vậy, các tài xế phải đặc biệt chú ý đảm bảo các yếu tố an toàn, làm chủ tốc độ, tay lái khi điều khiển phương tiện trong giai đoạn đầu mùa mưa.