Bộ đội về làng giúp dân xây nhà

(GLO)- Sau những ngày huấn luyện trên thao trường, các chiến sĩ Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) đã có mặt tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai giúp đỡ người nghèo xây dựng nhà “Đại đoàn kết”. Việc làm thiết thực của các chiến sĩ đã tô đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Những căn nhà trong mơ

Bà Mlô H’Prao (buôn Krái, xã Ia Rbol) chia sẻ: Chồng mất sớm, cậu con trai duy nhất vừa là chỗ dựa, vừa là niềm hy vọng cuối cùng của bà. Căn nhà cũ kỹ, xiêu vẹo nhưng không có điều kiện sửa chữa. Mỗi khi trời mưa gió, 2 mẹ con chỉ biết nhìn nhau cầu mong căn nhà không bị đổ sập. Cách đây không lâu, con trai bà lấy vợ ở Đak Đoa, hoàn cảnh cũng khó khăn. Giờ đây, khi tuổi đã xế chiều, bà lại chỉ có một mình đơn độc, không nơi nương tựa. Một căn nhà mới vững chãi với bà vì thế cũng chỉ có trong giấc mơ. Chính bà cũng không thể tin rằng giấc mơ ấy nay đã thành sự thật. Trong gần 1 tháng, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 đã tích cực thi công, cố gắng hoàn thành căn nhà mới cho bà. Ngày 16-6 vừa qua, căn nhà rộng 40 m2 với kinh phí xây dựng 50 triệu đồng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tài trợ đã được bàn giao cho bà. Bà nghẹn ngào nói: “Cảm ơn nhà tài trợ, cảm ơn các chú bộ đội đã giúp tôi có được căn nhà mới. Tuổi già của tôi như vậy là mãn nguyện lắm rồi”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình anh Nay Kra (buôn Hoanh, xã Ia Rbol). Ảnh: Vũ Chi

Cách đó không xa, căn nhà của anh Nay Kra (buôn Hoanh, xã Ia Rbol) cũng đang được Trung đoàn 48 gấp rút thi công. Tiết trời nắng nóng, mồ hôi nhễ nhại nhưng tiếng nói cười râm ran cả xóm nhỏ. Anh Kra vừa đẩy xe cát phụ bộ đội, vừa trò chuyện với chúng tôi: “Nhà mình thuộc diện hộ nghèo, có 6 đứa con, đứa lớn nhất học lớp 8, đứa nhỏ mới gần 1 tuổi. Cả nhà chỉ trông chờ vào 1 sào ruộng nên thiếu thốn quanh năm. Vợ chồng mình chỉ mong đủ ăn, chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc làm nhà. Nay có bộ đội xuống giúp xây nhà mới, lại còn cho nhiều đồ đạc, gia đình mình biết ơn nhiều lắm”.

Bà Phạm Thị Vân-Bí thư Đảng ủy xã Ia Rbol-cho biết: Tuy đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao nhưng xã vẫn còn 9 hộ nghèo. Nhờ sự hỗ trợ kinh phí của các tổ chức, cá nhân và ngày công của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48, mới đây, 3 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo đã được triển khai xây dựng. Chính quyền xã đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, bố trí chỗ ở, huy động lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên, thanh niên giúp thêm ngày công để đơn vị sớm hoàn thành công việc. Sự nhiệt tình, thân thiện của cán bộ, chiến sĩ đã gắn kết tình quân dân, tô đẹp thêm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Tình quân dân gắn kết

Theo nhiệm vụ được phân công, 18 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 có mặt tại thị xã Ayun Pa từ ngày 5-5 để xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho 7 hộ nghèo ở phường Cheo Reo và các xã: Chư Băh, Ia Rbol, Ia Sao, Ia Rtô. Để thuận tiện cho công việc, cán bộ, chiến sĩ chia làm 2 tổ đóng quân tại 2 xã Ia Rtô và Ia Sao. Đến thời điểm hiện tại, 4 căn nhà đã bàn giao cho các gia đình. Dự kiến, đến cuối tháng này, 3 căn nhà còn lại cũng sẽ xong, giúp bà con yên tâm về nơi ở khi mùa mưa bão đang tới gần.

Chiến sĩ Trần Tấn Văn (quê Quảng Ngãi) nhập ngũ đã được hơn 1 năm. Đây là lần đầu tiên anh được đơn vị cử xuống hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” cho người dân. Trước đây, Văn từng đi phụ hồ nên khá thành thạo trong công việc. Văn bộc bạch: “Tuy công việc khá vất vả do tiết trời nắng nóng nhưng đây cũng là dịp giúp tôi nâng cao tay nghề. Chúng tôi rất vui vì giúp đỡ người dân khó khăn có được căn nhà vững chắc, ổn định cuộc sống. Bà con ở đây đều rất hiếu khách và thân thiện”.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Bình-Chính trị viên phó Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 48) cùng lãnh đạo địa phương trao nhà "Đại đoàn kết" cho bà Mlô H’Prao (buôn Krái, xã Ia Rbol). Ảnh: Vũ Chi

Thiếu tá Nguyễn Thanh Bình-Chính trị viên phó Tiểu đoàn 2-cho hay: Có trực tiếp xuống địa phương mới biết đời sống của bà con mình còn nhiều khó khăn. Đơn vị xác định đã hứa giúp dân thì phải giúp hết sức có thể, việc gì đã làm thì phải đến nơi, đến chốn để không phụ niềm tin của bà con. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã hỗ trợ xây 3 căn nhà tại huyện Đức Cơ và 1 căn tại huyện Đak Đoa. Hy vọng những đóng góp của đơn vị giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Không chỉ giúp dân xây nhà, mỗi khi rảnh rỗi, cán bộ, chiến sĩ còn giúp dân khơi thông cống rãnh, phát quang đường làng, ngõ xóm; hướng dẫn bà con sản xuất, ăn uống hợp vệ sinh, phòng-chống dịch bệnh. Xóm làng nhờ vậy sạch sẽ, rộn ràng hẳn lên.

Trao đổi với P.V, ông Trịnh Văn Lương-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ayun Pa-nhấn mạnh: Sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 trong việc xây nhà “Đại đoàn kết” có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với địa phương. Kinh phí xây dựng nhà do các tổ chức, cá nhân ủng hộ có hạn nên sự góp sức của các cán bộ, chiến sĩ rất thiết thực và có ý nghĩa quan trọng. Đây là nguồn động lực to lớn giúp người dân an cư, vươn lên thoát nghèo bền vững.

VŨ CHI