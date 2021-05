Tết đặc biệt trên chốt chống dịch đèo An Khê

Khi mọi người sum họp, quây quần cùng gia đình đón Tết thì hàng chục cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên vẫn căng mình với cuộc chiến chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm tra y tế trên QL19 (ở xã Tây Thuận, H.Tây Sơn, Bình Định).





Hoạt động khai báo y tế trong những ngày đầu khi chốt kiểm tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại QL19 ở khu vực đèo An Khê mới được thành lập -Ảnh: BẢO THOA



Đón Tết giữa đèo



Thời gian gần 30 ngày (từ ngày 31.1 - ngày 3.3) làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên QL19 là đợt trải nghiệm khó quên đối với các đoàn viên, thanh niên H.Tây Sơn (Bình Định). Chốt hoạt động 24/24 giờ mỗi ngày, trong đó các đoàn viên, thanh niên được phân công nhiệm vụ hỗ trợ người dân từ tỉnh Gia Lai và nhiều địa phương khác đến/về tỉnh Bình Định thực hiện khai báo y tế, phun thuốc khử trùng. Để đảm bảo hoạt động của chốt được thông suốt, các đoàn viên, thanh niên chia mỗi ngày thành 3 ca làm việc, mỗi ca 8 tiếng đồng hồ.







Theo chị Lê Trần Huyền Trang (công tác tại Huyện đoàn Tây Sơn), do chốt đóng tại đèo An Khê, điểm giáp với tỉnh Gia Lai (địa phương có ghi nhận ca nhiễm Covid-19) nên công việc rất nguy hiểm, vất vả nhưng các đoàn viên, thanh niên và các lực lượng quân đội, công an, y tế làm nhiệm vụ tại đây hiểu nhau, thông cảm với nhau hơn.



Trong những ngày đầu tham gia trực tại chốt, chị Trang khá lo ngại nguy cơ lây nhiễm bệnh. Cha mẹ chị Trang (ở H.Hoài Ân, Bình Định) hay tin con gái đi làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19 cũng rất lo lắng, liên tục gọi điện động viên, căn dặn và mua đồ bảo hộ gửi cho con. Chốt hoạt động vài ngày thì được trang bị kính chắn giữa đội ngũ làm nhiệm vụ và người dân từ vùng dịch về nên chị Trang cảm thấy yên tâm hơn.



Đoàn viên, thanh niên H.Tây Sơn (bình Định) hỗ trợ người dân khai báo y tế tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại QL19 - Ảnh: BẢO THOA





“Càng gần tết thì lượng người từ Gia Lai về Bình Định càng nhiều, công việc tại chốt càng vất vả, chúng tôi phải hướng dẫn khan cả tiếng, đọc mờ mắt, viết tê tay luôn ấy. Biết là khó khăn, nguy hiểm nhưng chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ, mình càng làm chặt thì người dân càng được bình yên đón tết nên ai cũng quyết tâm. Những ngày giáp tết, nhìn gia đình người ta dắt nhau về sum họp với gia đình thì mình càng nhớ nhà, nhớ cha mẹ”, chị Trang tâm sự.



Hiểu được nỗi lòng của chị Trang, các đoàn viên, thanh niên ở H.Tây Sơn đã thay phiên nhau trực thế trong những ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 tết để chị về sum họp với cha mẹ. Đến mùng 4, chị Trang trở lại chốt để làm việc.





Bữa ăn tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên QL19 - Ảnh: BẢO THOA



Còn anh Đỗ Công Vinh (công tác tại Huyện đoàn Tây Sơn) lại nhớ nhất những ca trực đêm tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại QL19. Theo anh Vinh, do chốt nằm sát chân đèo An Khê, lại vào thời điểm giáp Tết Tân Sửu nên khí hậu rất lạnh. Đặc biệt là vào ban đêm, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt phải đốt củi để sưởi ấm. Trong thời điểm trước và trong tết, lượng người từ Gia Lai về Bình Định rất nhiều, lại đi bằng xe máy nên rất khó kiểm soát, dễ gây ra ùn ứ giao thông. Vì vậy, các thành viên của ca trực phải căng mình làm việc, không dám lơ là.



“Những người làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 đều không được đón cái tết trọn vẹn sum vầy bên gia đình, nhưng niềm vui được canh gác cho sự bình yên của người dân. Có lẽ đây là cái tết rất đặc biệt với tôi và các anh, chị làm nhiệm vụ tại chốt. Cũng có bánh chưng, mứt, thịt heo…. đủ cả, nhưng lần đầu tiên đón giao thừa ở giữa đèo, không có gia đình bên cạnh, lại đang trong trạng thái làm việc nên có rất nhiều cảm xúc mới mẻ”, anh Vinh nói.



Động viên nhau vượt qua khó khăn



Theo anh Trần Lâm Sơn, Phó bí thư Huyện đoàn Tây Sơn, ngoài cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng y tế, công an, quân sự, chính quyền địa phương, Chốt kiểm tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại QL19 còn có 17 đoàn viên, thanh niên. Thời điểm trước tết, bình quân mỗi ngày chốt tiếp nhận hơn 2.000 lượt người/ngày người từ Gia Lai và các tỉnh, thành khác về Bình Định, những ngày cao điểm 28, 29 và 30 tết có khoảng 5.000 lượt/ngày thực hiện khai báo y tế tại chốt. Vì vậy, các cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trực chốt làm việc liên tục, rất căng thẳng. Mỗi ca trực ngoài 8 đoàn viên, thanh niên, lực lượng quân sự còn tăng cường thêm 2 quân nhân để hỗ trợ làm nhiệm vụ khai báo y tế.



Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng (áo trắng) thăm chốt kiểm tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên QL19 chiều 30 Tết Tân Sửu 2021 - Ảnh: BẢO THOA



“Lực lượng đoàn viên, thanh niên làm nhiệm vụ tại chốt phòng chống dịch trong thời điểm giáp tết, có nhiều hoạt động của Đoàn nên anh em rất vất vả. Nếu không phải ca trực tại chốt thì về địa phương để chuẩn bị các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động Tháng thanh niên… chứ không được nghỉ ngơi. Chúng tôi luôn động viên nhau rằng công việc mình đang làm sẽ giúp người dân được bình yên đón tết, nghĩ đến những tờ khai y tế mà mình đang thực hiện sẽ giúp người làm ăn ở xa suốt năm được về đón sum vầy với gia đình an toàn nên ai cũng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ”, anh Sơn nói.



Anh Trần Lâm Sơn (bìa phải) trực tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên QL19 - Ảnh: BẢO THOA



Chiều 30 tết (ngày 11.2), ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, đến kiểm tra, chúc tết tại chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên QL19. Ông Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các lực lượng chức năng, không quản ngày đêm, cả cơ hội sum họp cùng người thân để đón tết, thậm chí là đối mặt với những nguy hiểm, để thực hiện nhiệm vụ cao cả, đảm bảo an toàn cho nhân dân đón tết an lành.



“Qua kiểm tra tại chốt, tôi thấy các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ rất nghiêm túc. Tôi biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, vì nhân dân của các lực lượng chức năng trong việc chung tay phòng, chống dịch Covid-19”, ông Hồ Quốc Dũng nói.



Các đoàn viên, thanh niên trực tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên QL19 chiều 30 Tết Tân Sửu - Ảnh: BẢO THOA



Theo anh Trần Lâm Sơn, những ngày gần tết, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long và nhiều lãnh đạo của tỉnh, của huyện đến thăm, tặng quà, động viên nên các cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại QL19 rất phấn khởi. Nhờ nỗ lực và quyết tâm của cả nước, dịch Covid-19 được khống chế, UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định dừng hoạt động chốt kiểm tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại QL 19 từ 0 giờ ngày 3.3, các đoàn viên, thanh niên H.Tây Sơn được trở lại công việc như thường ngày.



Theo BẢO THOA (TNO)