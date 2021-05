Tăng cường kiểm soát dịch COVID-19 ở các tỉnh biên giới

Việc tăng cường lực lượng phối hợp với cán bộ, chiến sỹ biên phòng có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn người dân vượt biên trái phép.



Cán bộ, chiến sỹ chuẩn bị quân tư trang sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ tại Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Ngày 30/4, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tiếp nhận 38 cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế nhằm bổ sung, tăng cường cho lực lượng cho các chốt kiểm soát dịch COVID-19 dọc tuyến biên giới đất liền.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế có hơn 89 km đường biên giới, trong đó Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì 36 tổ chốt với hơn 240 cán bộ, chiến sỹ tham gia kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh trái phép trên dọc tuyến biên giới.

Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế, Đại tá Nguyễn Xuân Hòa cho biết việc tăng cường sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp phối hợp với cán bộ, chiến sỹ biên phòng có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn người dân vượt biên trái phép.

Công tác hậu cần, đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho cán bộ, chiến sỹ tại các tổ, chốt kiểm soát dịch bệnh ở biên giới cũng luôn được quan tâm để các chiến sỹ yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, lực lượng biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã hoàn thành việc tiêm vaccine phòng, chống COVID-19 cho 100% cán bộ, chiến sỹ trên tuyến đầu phòng chống dịch.

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế, khu vực biên giới có nhiều đường mòn, lối mở, người dân dễ dàng qua lại nên các chốt kiểm soát của bộ đội biên phòng đang tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phối hợp với chính quyền và người dân địa phương phát hiện kịp thời những trường hợp qua lại khu vực biên giới trái phép.

Các tổ, chốt kiểm soát của lực lượng bội đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế đều được xây dựng, lắp ghép kiên cố, đảm bảo điều kiện làm việc, sinh hoạt hàng ngày của cán bộ, chiến sỹ.

Tính từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, đến nay lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bắt giữ, ngăn chặn khoảng 30 người xâm nhập trái phép qua biên giới.

Trong khi đó, chiều 30/4, Đồn trưởng đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu (An Giang), Thiếu tá Huỳnh Chiến Thắng cho biết đơn vị vừa phát hiện 8 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo đó, vào khoảng 8 giờ ngày 30/4, Tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 số 11 thuộc đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) đang làm nhiệm vụ tại khu vực mốc 86 thuộc ấp Phú Quý, xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu (An Giang) thì phát hiện 7 người nhập cảnh trái phép.

Nhóm gồm 5 người lớn và 2 trẻ em (trong đó có 4 người cư trú ấp Phú Quới, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang; 2 người cư trú Ấp 2, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang và 1 người trú ở huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) đi bộ qua đường biên giới về phía khu vực của Tổ công tác số 11. Các đối tượng khai nhận do dịch bệnh gặp nhiều khó khăn, không có nguồn thu nhập nên quay về Việt Nam.

Cũng thời điểm trên, cửa khẩu đường bộ đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương tiếp nhận một trường hợp cư trú tại huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định), không có hộ chiếu, xuất cảnh trái phép đi làm thuê, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên trở về Việt Nam.

Qua xác minh, tất cả các trường hợp trên đều có lý lịch nhân thân rõ ràng. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương đã lập biên bản xử phạt hành chính 6 trường hợp (không xử phạt trẻ em) với số tiền 4 triệu đồng/người về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy định.

Đơn vị cũng bàn giao 8 người trên cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Tân Châu đưa đi cách ly tập trung tại Phòng khám Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu (An Giang) theo quy định.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang, trong ngày 30/4, các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh An Giang đã phát hiện, bàn giao 32 trường hợp nhập cảnh trái phép cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các địa phương đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Đỗ Trưởng-Công Mạo (TTXVN/Vietnam+)