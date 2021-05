Câu lạc bộ "Bạn giúp bạn": Xóa mặc cảm bằng tình yêu thương

(GLO)- Sau gần 8 tháng hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) “Bạn giúp bạn” do Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Ia Băng thành lập đã giúp những người từng lầm lỡ xóa bỏ mặc cảm, vươn lên xây dựng cuộc sống tốt đẹp.

Vươn lên sau lầm lỡ

Sau cơn mưa chiều, con đường dẫn vào nhà ông Rơ Lan Brông (làng O Đất, xã Ia Băng) trơn trượt như đổ mỡ. Căn nhà “Đại đoàn kết” của gia đình ông Brông nằm giữa vườn cà phê xanh mướt. Ông chia sẻ: “Căn nhà này do chính quyền địa phương và Công an huyện hỗ trợ xây dựng vào năm 2018. Trước đây, cả gia đình 5 người phải ở trong túp lều dột nát. Lúc nào trong nhà cũng có mấy cái bao ni lông to để che đậy quần áo, chăn màn khi mùa mưa đến”.

Lúc trước, Brông từng bị kẻ xấu xúi giục theo bọn phản động FULRO, “Tin lành Đê ga” để tuyên truyền, lôi kéo một số đối tượng hoạt động chống phá chính quyền. Bản án 9 năm tù là cái giá Brông phải trả cho hành vi sai trái của mình.

“Tháng 7-2014, tôi chấp hành xong án phạt tù. Được trở về làng, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì mình được tha tù trước thời hạn, nhưng lo sợ bà con xa lánh. Thế nhưng, mọi lo âu đã tan biến khi được bà con dân làng đến thăm hỏi, chính quyền địa phương động viên, giúp đỡ”-ông Brông cho hay.

Công an xã Ia Băng (huyện Đak Đoa) gặp gỡ, động viên ông Rơ Lan Brông. Ảnh: Hữu Trường

Đại úy Lê Thế Nông-Phó Trưởng Công an xã Ia Băng-cho biết: “Anh Brông là một trong những thành viên năng nổ, tích cực trong CLB “Bạn giúp bạn”. Không những tích cực trong phát triển kinh tế gia đình, anh còn sẵn lòng giúp đỡ anh em cùng cảnh ngộ bằng ngày công; hỗ trợ Công an xã trong việc tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt pháp luật, không tin, không nghe lời kẻ xấu”.

Anh Ngô Quốc Trưởng (thôn 5) chia sẻ: “Tôi là người từng chấp hành án phạt tù nên hiểu được tâm lý, hoàn cảnh của anh em trong CLB. Nếu không vững tâm, chỉ cần một phút nông nổi là tái phạm. Trong những lần sinh hoạt CLB, chúng tôi nêu những khó khăn rồi đề xuất chính quyền và các ban ngành, đoàn thể giúp đỡ. Qua các buổi sinh hoạt cũng như trao đổi thông tin từ nhóm Zalo của CLB, chúng tôi luôn động viên nhau cùng vượt khó để xây dựng kinh tế gia đình, quyết tâm không tái phạm”.

Mong ngày mai tươi sáng

Anh Trần Châu Hổ (thôn 5) từng chấp hành án phạt 4 năm tù về tội cướp giật tài sản. Tháng 7-2013 mãn hạn tù trở về địa phương, anh tham gia vào CLB “Bạn giúp bạn”. “Lúc mới tham gia CLB, tôi nghĩ rằng vào sinh hoạt chỉ là để cơ quan Công an dễ quản lý, tuyên truyền pháp luật, khuyên răn mình không tái phạm. Thế nhưng, sau thời gian sinh hoạt, tôi nhận thấy các thành viên rất cởi mở, chia sẻ cuộc sống của từng gia đình. Mọi người nêu lên những khó khăn gặp phải để nhờ các hội viên hỗ trợ”-anh Hổ chia sẻ.

Vừa qua, đại diện CLB đề xuất Công an huyện hướng dẫn anh Hổ hoàn thành thủ tục vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội được 50 triệu đồng. Anh Hổ sử dụng số tiền này để mua máy cày phục vụ sản xuất.

Cán bộ Công an huyện Đak Đoa hướng dẫn anh Trần Châu Hổ làm thủ tục vay vốn ngân hàng. Ảnh: Hữu Trường

Thượng tá Hoàng Văn Huân-Phó Trưởng Công an huyện Đak Đoa-thông tin: “Câu lạc bộ “Bạn giúp bạn” được Công an huyện phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng từ tháng 10-2020 với mục đích tạo điều kiện cho những người mới chấp hành xong án tù có điểm tựa cần thiết để tái hòa nhập cộng đồng. Bước đầu, CLB hoạt động hiệu quả, các thành viên rất nhiệt tình và cởi mở.

Trong các đợt sinh hoạt hàng tháng, cán bộ Công an phụ trách hỗ trợ tư pháp, đại diện chính quyền địa phương cùng tham gia để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các thành viên, cập nhật những cơ hội việc làm, chính sách mới; kiến thức pháp luật, kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt để giúp họ tiếp cận, nâng cao nhận thức, có hành vi đúng trong cuộc sống, không tái phạm”.

HỮU TRƯỜNG