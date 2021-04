Những lá thư giàu tính động viên với lực lượng Công an Gia Lai

(GLO)- Những lá thư cảm ơn của người dân là nguồn cổ vũ tinh thần quý giá để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục phấn đấu, tận tụy phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Ông Nguyễn Hồng Minh-Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai vừa gửi thư cảm ơn đến Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Công an TP. Pleiku đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị điều tra bắt giữ 2 đối tượng cướp tài sản của ông Huỳnh Văn Dũng-nhân viên lái xe chở rác của Công ty.

Ông Minh cho biết: Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 14-3-2021, ông Dũng điều khiển xe máy hiệu Exciter đi từ nhà đến trụ sở Công ty tại thôn 1, xã Diên Phú (TP. Pleiku) để lái xe đi chở rác. Khi đến khu vực rừng cao su, thuộc địa phận thôn 2, xã Diên Phú thì bị 2 đối tượng lạ mặt điều khiển xe máy chặn xe, dùng dao khống chế. Ông Dũng lái xe bỏ chạy thì chúng đuổi theo chém 2 nhát ở lưng, sau đó cướp xe máy. Sau hơn 5 ngày tích cực điều tra, Công an TP. Pleiku đã bắt giữ Cao Thanh Nhàn (25 tuổi, trú tại tổ 5, phường Yên Thế, TP. Pleiku) và Phan Quốc Thịnh (28 tuổi, trú tại làng Ia Mút, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa).

Cảm kích trước sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Công an tỉnh, tinh thần vào cuộc của lực lượng Công an TP. Pleiku, ông Minh đã thay mặt tập thể Công ty, viết thư cảm ơn lực lượng Công an TP. Pleiku. Trong thư có đoạn viết: “Mặc dù thời điểm xảy ra vụ việc là rạng sáng, trên địa bàn hoang vắng. Hung thủ gây án rất chuyên nghiệp, không để lại manh mối, dấu tích, gây khó khăn cho công tác điều tra, xác định tội phạm. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Công an TP. Pleiku, sự mưu trí của cán bộ, chiến sĩ các đội nghiệp vụ, Công an các phường, xã đã sớm bắt giữ được các đối tượng, thu hồi tài sản trả lại cho ông Dũng…”.

Trong bức thư gửi Giám đốc Công an tỉnh, ông Hoàng Văn Bình (46 tuổi, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh) kể lại câu chuyện đau lòng khi người con trai là Hoàng Văn Quyền (19 tuổi) trong một lần đi chơi tại nhà bạn ở huyện Chư Sê đã bị một nhóm thanh niên không quen biết vây đánh gây chấn thương sọ não.

Ông Bình chia sẻ: “Lúc đó, tôi hoảng quá, chỉ biết lo cho con. 2 ngày sau, tôi mới đến Công an huyện Chư Sê trình báo sự việc. Tôi không biết ai đã đánh con mình. Thế nhưng ít ngày sau, Công an huyện thông báo đã điều tra làm rõ những đối tượng đánh cháu Quyền. Lúc đó, vợ chồng tôi xúc động lắm, chỉ mong con mình bình phục sẽ đến Công an huyện nói lời cảm ơn. Tuy nhiên, vì công việc nên tôi cũng không đến được nên viết mấy dòng này để cảm ơn các anh”.

Trong thư, ông Bình viết: “Nhận được trình báo của tôi, Công an huyện Chư Sê đã không quản ngày đêm, tích cực điều tra làm rõ các đối tượng liên quan, trả lại sự công bằng cho con tôi. Rất may, sức khỏe con tôi có tiến triển tốt, dần hồi phục. Tôi chân thành cảm ơn cấp ủy, lãnh đạo Công an huyện Chư Sê và những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp điều tra làm rõ vụ án… Thay mặt gia đình, tôi kính chúc các anh luôn mạnh khỏe, tiếp tục phấn đấu để bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn”.

Nói về quá trình điều tra vụ án này, Thượng tá Ngô Gia Cường-Phó Trưởng Công an huyện Chư Sê-cho biết: “Công an huyện tiếp nhận tin báo từ anh Bình vào mùng 5 Tết Tân Sửu. Lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc xác minh điều tra. Tuy nhiên, bản thân cháu Quyền và gia đình không có thông tin cụ thể, không xác định được nhóm thanh niên gây án nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao và triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nên Công an huyện đã xác định được 2 đối tượng gây án gồm: Dương Xuân An (19 tuổi) và Nguyễn Ngọc Tuyên (24 tuổi, cùng trú tại xã Ia Pal, huyện Chư Sê). Các đối tượng này đã bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người. Thư cảm ơn của gia đình anh Bình là nguồn cổ vũ, động viên để cán bộ, chiến sĩ Công an huyện tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ sự bình yên cho Nhân dân”.

Đại úy Hlíp-cán bộ Phòng An ninh đối nội (Công an tỉnh) trao trả tài sản cho ông Lương Đông Vỹ. Ảnh: Nguyễn Hữu

Ông Lương Đông Vỹ (40 tuổi, thôn Phú Mỹ, xã Ia Băng, huyện Chư Prông) là linh mục quản xứ Phú Mỹ. Ông Vỹ đã xúc động chia sẻ sau khi nhận lại tài sản bị đánh rơi: “Do bất cẩn, tôi làm rơi một chiếc ví, trong đó có nhiều giấy tờ quan trọng cùng với số tiền gần 7 triệu đồng. Trong khi đang lo lắng thì bất ngờ nhận được điện thoại từ Công an xã Ia Băng cho biết có người đã nhặt được chiếc ví và mong muốn trả lại cho tôi. Một cảm giác thật hạnh phúc, xúc động lắm”.

Được biết, trước đó, vào ngày 4-3-2021, trên đường đi thăm người thân, ông Vỹ làm rơi chiếc ví trên đường Nguyễn An Ninh (phường Ia Kring, TP. Pleiku). Khoảng 22 giờ cùng ngày, Đại úy Hlíp-cán bộ Phòng An ninh đối nội (Công an tỉnh) đã nhặt được, đồng thời trình báo lãnh đạo đơn vị để phối hợp tìm thông tin, địa chỉ của ông Vỹ để trả lại.

Cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của Đại úy Hlíp, ông Vỹ đã viết thư gửi đến Giám đốc Công an tỉnh. Trong thư có đoạn viết: “Qua sự việc này, tôi đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an Gia Lai nói chung và cá nhân Đại úy Hlíp nói riêng đã luôn nghiêm minh, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ”.

Ông Vỹ cho biết thêm: Bản thân ông sẽ tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp của Đại úy Hlíp đến mỗi giáo dân, xem đây là bài học về tinh thần trách nhiệm của công dân đối với người khác. Mong rằng, mỗi cá nhân, gia đình, xã hội tiếp tục lan tỏa, học tập những hành động đẹp như thế để xây dựng cuộc sống chúng ta ngày càng văn minh, hạnh phúc hơn.

