Gia Lai: Phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động

(GLO)- Sáng 23-4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021 và khai mạc Giải Bóng bàn công nhân viên chức, lao động (CNVC-LĐ).





Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao biển tượng trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa "Mái ấm Công đoàn" cho các đoàn viên. Ảnh: Đinh Yến

Tham dự lễ phát động có đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các sở, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh cùng đại diện Công đoàn ngành, LĐLĐ 17 huyện, thị xã, thành phố.



Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Lệ Nhung-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh-cho biết: Tháng Công nhân năm 2021 được Tổng LĐLĐ Việt Nam chọn chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”. Với tinh thần Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước, chủ đề Tháng Công nhân năm nay của tổ chức Công đoàn là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng chủ đề năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”.

Bà Trần Lệ Nhung-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021. Ảnh: Đinh Yến



Để triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề Tháng Công nhân năm 2021, bên cạnh việc tiếp tục tổ chức các hoạt động đang phát huy hiệu quả, được đông đảo đoàn viên, người lao động đón nhận, các cấp Công đoàn trong tỉnh còn tập trung thực hiện thêm 4 hoạt động trọng tâm gồm: chương trình “75 ngàn sáng kiến, vượt khó, phát triển”; chương trình “Lắng nghe-Thấu hiểu-Chia sẻ” với đoàn viên và người lao động; tổ chức các hoạt động “Cảm ơn người lao động” và tuyên dương đoàn viên, người lao động đến các cấp Công đoàn trong tỉnh.



Với tinh thần đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục thực hiện "nhiệm vụ kép” vừa phòng-chống dịch Covid-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế-xã hội ổn định, bền vững, các hoạt động trọng tâm của Tháng Công nhân sẽ được triển khai sâu rộng đến cơ sở bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải bóng bàn. Ảnh: Đinh Yến



Cũng tại buổi lễ, LĐLĐ tỉnh đã phát động Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021 diễn ra từ ngày 1 đến 31-5 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn vệ sinh viên”.



“Việc gắn kết tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động làm tăng thêm ý nghĩa, thúc đẩy sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và xã hội cùng tổ chức Công đoàn trong chăm lo, triển khai các chương trình hành động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động, phát động thi đua đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác an toàn, góp phần xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc”-bà Nhung chia sẻ.



Tại lễ phát động, LĐLĐ tỉnh đã trích 530 triệu đồng từ Quỹ Xã hội để hỗ trợ xây mới và sửa chữa 17 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động khó khăn về nhà ở. Đây là một trong những hoạt động góp phần chăm lo lợi ích thiết thực của đoàn viên, người lao động.

Các vận động viên tranh tài tại giải bóng bàn. Ảnh: Đinh Yến



Ngay sau lễ phát động và triển khai các hoạt động của Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021, LĐLĐ tỉnh đã khai mạc Giải Bóng bàn công nhân viên chức, lao động toàn tỉnh. Tham dự giải có 75 vận động viên đến từ 14 Công đoàn cơ sở thi đấu ở 3 nội dung: đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Giải Bóng bàn là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5), chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.



ĐINH YẾN