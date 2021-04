Cô dâu Việt thoát "địa ngục trần gian" ở Singapore

Sau nhiều năm chịu đựng người chồng bạo hành, không được ra khỏi nhà, cô dâu người Việt tên Lyly (tên giả), 30 tuổi, đã quyết định ly hôn.





Trong câu chuyện do báo The Straits Times đăng tải ngày 15-4, Lyly chia sẻ chồng cũ của mình là một tài xế khoảng 60 tuổi.



Cô dâu người Việt này thường bị ông ta đánh đập mỗi khi tức giận, say xỉn hoặc thua bạc.



"Khi tôi hỏi xin tiền để trang trải cho gia đình, ông ta nói tôi cần tiền làm gì, để cho trai phải không?" - Lyly chia sẻ bằng tiếng Anh.





Thành viên một công ty mai mối ở Singapore. Ảnh: The Straits Times



Có lần, chồng cũ không mua thức ăn cho cô và cậu con trai nhỏ của họ suốt một tuần. Sau khi nhà hết sạch thứ có thể bỏ vào bụng, Lyly gọi điện báo cảnh sát trong tuyệt vọng.



"Tôi không biết chợ hay bến xe buýt ở đâu. Tôi không có tiền và cũng không có bạn bè" - Lyly kể về những khó khăn mà cô trải qua khi đó.



Người phụ nữ đã cùng con trai bỏ trốn ít nhất 3 lần nhưng mỗi lần chồng cũ hứa thay đổi, cô lại mềm lòng và quay về. Tuy nhiên, ông ta vẫn tiếp tục đánh đập cô.



Lyly, đang làm phụ bếp, cho biết: "Con trai tôi rất sợ ông ta. Tất cả vụ bạo hành đều ảnh hưởng đến con trai tôi".



Sau đó, Lyly được giới thiệu với luật sư June Lim, người đại diện giúp cô làm thủ tục ly hôn miễn phí. Hiện cô có quyền giám hộ duy nhất đối với con trai, một người Singapore, lên 6 tuổi.



Chồng cũ của Lyly đã hủy bỏ thẻ thăm viếng dài hạn mà cô nắm giữ sau cuộc ly hôn gần đây. Một người bạn đã hỗ trợ để cô có thể sinh sống tiếp tại Singapore. Lyly nói: "Nếu không có mọi người giúp đỡ, tôi không biết phải làm sao".



Hiệp hội Luật Pro Bono Services cho biết vợ/chồng người nước ngoài có con là người Singapore là nhóm "đặc biệt dễ bị tổn thương". Họ thường phụ thuộc vào bạn đời của mình trong tất cả khía cạnh của cuộc sống và có thể không được giúp đỡ khi phải đối mặt với bạo hành gia đình hoặc khi hôn nhân tan vỡ.



Vào tháng 12-2018, hiệp hội này cùng với bà June Lim, Giám đốc điều hành của Công ty Luật Eden, khởi động dự án LEAF (Trao quyền và Hỗ trợ pháp lý cho vợ/chồng người nước ngoài). Dự án thí điểm sẽ trợ giúp pháp lý miễn phí cho vợ/chồng là người nước ngoài đáp ứng các tiêu chí nhất định, chẳng hạn như hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người hằng tháng từ 950 SGD (711 USD) trở xuống.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)