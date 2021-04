Cảnh sát Cơ động Gia Lai: "Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi"

(GLO)- Lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) tỉnh Gia Lai luôn có mặt ở tuyến đầu và những điểm nóng để bảo vệ an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng. Đồng thời, CSCĐ còn tham gia giải quyết nhanh chóng, ổn định tình hình an ninh trật tự từ cơ sở, tạo thành “tấm lá chắn” bảo vệ bình yên cuộc sống của người dân.

Với phương châm “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”, lực lượng CSCĐ ngày đêm tận tụy với công việc thầm lặng của mình.

Thượng tá Lê Hữu Thọ-Trưởng phòng CSCĐ (Công an tỉnh) cho hay: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên đối với cán bộ, chiến sĩ của đơn vị là tuần tra vũ trang nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là vào ban đêm. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch, tăng cường tuần tra vũ trang tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, góp phần phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Hàng đêm, các tổ cán bộ, chiến sĩ của Phòng CSCĐ chia làm 3 ca tiến hành tuần tra từ 20 giờ đến rạng sáng hôm sau. Các tổ tuần tra chủ yếu tập trung vào những khu vực đông dân cư, điểm vui chơi, giải trí, đặc biệt là các đoạn đường có nguy cơ xảy ra các vụ cướp, cướp giật tài sản.

Qua công tác tuần tra vũ trang, lực lượng CSCĐ lồng ghép tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời phát hiện, ngăn chặn và tổ chức bắt giữ các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Các cán bộ, chiến sĩ của Phòng CSCĐ lên đường tăng cường cho vùng tâm dịch. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Đặc biệt, các tổ tuần tra đã kịp thời ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Đơn cử như: Khoảng 1 giờ ngày 9-2, tại ngã ba đường Nguyễn Văn Cừ-Hoàng Sa (TP. Pleiku), tổ tuần tra đã phát hiện nhiều thanh niên tụ tập mang theo hung khí và có biểu hiện gây rối. Khi phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng bỏ chạy để lại chiếc xe máy BKS 81B2-323.21 cùng 2 con dao tự chế.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 7-1, tổ Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu tại Quảng trường Đại Đoàn Kết phát hiện 5 đối tượng cầm theo dao, mã tấu đang gây gổ, chuẩn bị đánh nhau. Tổ tuần tra đã bắt giữ 3 đối tượng cùng hung khí bàn giao Công an phường Tây Sơn (TP. Pleiku) xử lý.

Cũng theo Thượng tá Thọ, trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại khu vực Đông Nam tỉnh, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng CSCĐ đã điều động 15 cán bộ, chiến sĩ được trang bị đầy đủ các phương tiện, kỹ thuật và dụng cụ phòng-chống dịch tăng cường lực lượng cho vùng tâm dịch huyện Ia Pa; tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng-chống dịch, bảo đảm an ninh trật tự những ngày trước, trong và sau Tết Tân Sửu 2021.

Lực lượng CSCĐ luôn sẵn sàng cơ động chiến đấu nơi tuyến đầu. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Đại úy Trần Quang Hưng chia sẻ: “Khi mới nhận tin, chúng tôi cũng thoáng chút bất ngờ vì khi đó đã là 28 Tết. Tuy nhiên, được sự động viên, khích lệ của lãnh đạo đơn vị, chúng tôi xác định rõ tư tưởng, lập trường kiên định, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao, góp phần phòng-chống dịch bệnh, bảo đảm an ninh trật tự để người dân yên tâm vui xuân đón Tết an toàn, lành mạnh. Tổ công tác đã quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ để chung tay đẩy lùi dịch Covid-19”.

Trao đổi với P.V, Thượng tá Thọ cho biết: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị sẽ tiếp tục tập trung vào công tác huấn luyện nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ nắm được những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ chuyên ngành, có kỹ năng thực hành quân sự võ thuật, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, mưu trí, dũng cảm, luôn sẵn sàng cơ động chiến đấu góp phần bảo vệ an ninh, trật tự tại các địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân”.

LÊ VĂN NGỌC