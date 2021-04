Bình Dương: Gã trai đã có vợ đâm bạn gái tử vong vì bị chia tay

Tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, một cô gái sau khi biết người thanh niên đã có gia đình nên đề nghị chia tay. Cô gái sau đó bị người thanh niên ra tay sát hại đến chết.





Ngày 22.4, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.



Vụ án mạng xảy ra vào lúc 15h ngày 21.4, trên địa bàn phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân vụ án là chị N.T.A.



Nghi phạm bị công an bắt giữ là Phùng Văn Thế (sinh năm 1993, quê Nghệ An).



Theo điều tra ban đầu, từ năm 2019 giữa bị hại và Thế có quan hệ tình cảm và sống như vợ chồng. Sau đó do biết Thế đã có gia đình nên bị hại muốn chia tay, đến khoảng đầu tháng 4.2021 thì cả hai không còn sống chung và liên lạc với nhau nữa.



Nghi phạm của vụ án giết người ở Bình Dương bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp



Sau khi uống bia cùng với cha của bị hại, khoảng 15h ngày 21.4, đối tượng Thế đến tìm gặp bị hại tại một nhà trọ thuộc khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên. Hai bên nói chuyện được một lúc thì xảy ra mâu thuẫn cãi vã.



Đối tượng Thế ra tiệm tạp hóa mua 1 con dao Thái Lan giấu vào lưng quần quay lại phòng trọ. Đối tượng Thế lấy dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực, lưng của bị hại, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Bị hại được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.



Sau khi vụ án xảy ra, lực lượng công an phường khẩn trương phối hợp công an thị xã triển khai lực lượng truy bắt. Đến 16h cùng ngày, đối tượng Thế đã bị bắt khi đang lẩn trốn gần hiện trường.



Theo ĐÌNH TRỌNG (LĐO)