Những chính sách mới ảnh hưởng công chức, viên chức từ tháng 3-2021

Tháng 3-2021 là tháng áp dụng nhiều chính sách mới có tác động mạnh đến đối tượng công chức, viên chức.





Lương của nhiều giáo viên được tăng mạnh từ 20-3-2021



Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đồng thời bốn Thông tư liên quan đến giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) và sẽ có hiệu lực từ ngày 20-3-2021 tới đây.



Điểm nổi bật của các Thông tư này là quy định mới về cách bổ nhiệm, xếp lương của giáo viên các cấp.



Cụ thể như sau:



1/ Giáo viên mầm non



Trước đây theo quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV , giáo viên mầm non được phân thành ba hạng gồm hạng II có hệ số lương từ 2,34 - 4,98; hạng III có hệ số lương từ 2,1 - 4,89 và hạng IV có hệ số lương từ 1,86 - 4,06.



Trong khi đó, từ 20/3/2021, theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT , giáo viên mầm non được bổ nhiệm theo hạng với mã số mới như sau: Hạng I có hệ số lương từ 4,0 - 6,38; hạng II có hệ số từ 2,34 - 4,98 và hạng III có hệ số từ 2,1 - 4,89.



Như vậy, trong tháng 3/2021, hệ số lương của giáo viên mầm non tăng từ 1,86 - 4,98 lên từ 2,1 - 6,38.



2/ Giáo viên tiểu học



- Giáo viên tiểu học hạng I áp dụng hệ số lương từ 4,40 - 6,78 (trước đây không quy định).



- Giáo viên tiểu học hạng II áp dụng hệ số lương từ 4,0 - 6,38 (tại Thông tư liên tịch 21 đang áp dụng hệ số lương từ 2,34 - 4,98);



- Giáo viên tiểu học hạng III áp dụng hệ số lương từ 2,34 - 4,98 (quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV là hệ số lương từ 2,1 - 4,89).





- Giáo viên tiểu học hạng IV áp dụng hệ số lương từ 1,86 - 4,06. Hạng chức danh này được quy định tại Thông tư liên tịch số 21 còn tại Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT , Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ quy định giáo viên tiểu học gồm hạng III, hạng II và hạng I (hạng I mới bổ sung).



Như vậy, có thể thấy, giáo viên tiểu học sẽ được chuyển từ hệ số lương từ 1,86 - 4,98 sang 2,34 - 6,78.



3/ Giáo viên trung học cơ sở



- Giáo viên THCS hạng III áp dụng hệ số lương từ 2,34 - 4,98 (trước đây Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV áp dụng hệ số lương từ 2,10 - 4,89).



- Giáo viên THCS hạng II áp dụng hệ số lương từ 4,0 - 6,38 (trước đây áp dụng hệ số lương từ 2,34 - 4,98).



- Giáo viên THCS hạng I áp dụng hệ số lương từ 4,4 - 6,78 (trước đây áp dụng hệ số lương từ 4,0 - 6,38).



Như vậy, theo quy định mới tại Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT , giáo viên THCS sẽ được xếp lương theo hệ số từ 2,34 - 6,78 thay vì từ 2,1 - 6,38 như trước đây.



Chính thức bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên



Một trong những nội dung đáng chú ý được nhiều giáo viên quan tâm nhất là việc bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên các cấp.



Nếu trước đây, chứng chỉ ngoại ngữ tương ứng với từng hạng chức danh và chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản là hai trong số các yêu cầu bắt buộc của giáo viên các cấp thì nay bốn Thông tư này đã không còn quy định.



Thay vào đó, giáo viên các cấp sẽ chỉ phải đáp ứng điều kiện trình độ, bồi dưỡng về bằng cấp cùng chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tương ứng.



Mặc dù vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo không phải hoàn toàn bỏ yêu cầu về ngoại ngữ, tin học. Thay vì yêu cầu chứng chỉ thì Bộ đã yêu cầu giáo viên phải ứng dụng được ngoại ngữ, tin học vào công tác giảng dạy.



Cụ thể, yêu cầu này được đề cập đến trong tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ như sau:



- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên;



- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.



Như vậy, sắp tới đây, giáo viên các cấp không còn cần phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học nữa nhưng vẫn phải có khả năng sử dụng, ứng dụng ngoại ngữ, tin học trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình.



Bảng lương ngạch công chức thi hành án dân sự



Không chỉ có nhiều quy định mới về chứng chỉ, trình độ với giáo viên các cấp, 01/3/2021 là thời điểm có hiệu lực của Thông tư 08/2020/TT-BTP liên quan đến tiêu chuẩn, xếp lương của ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự.



Theo đó, Thông tư này bổ sung thêm Điều 12a về việc xếp lương với công chức chuyên ngành thi hành án dân sự quy định tại Thông tư 03/2017 như sau:



- Ngạch Chấp hành viên cao cấp, Thẩm tra viên cao cấp được áp dụng hệ số lương công chức loại A3, nhóm A3.1.



- Ngạch Chấp hành viên trung cấp, Thẩm tra viên chính được áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm A2.1.



- Ngạch Chấp hành viên sơ cấp, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án được áp dụng hệ số lương công chức loại A1.



- Ngạch Thư ký trung cấp thi hành án được áp dụng hệ số lương công chức loại B.



Cụ thể, bảng lương của các đối tượng này như sau:





