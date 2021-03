Người đàn ông đốt nhà hàng xóm vì camera gắn hướng về phía nhà mình

Nhắc nhở người hàng xóm nhiều lần về việc gắn camera hướng về phía nhà mình không được, người đàn ông 36 tuổi đã dùng xăng đốt nhà hàng xóm.





Ngày 15-3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cho biết đang tạm giữ Lê Bá Thành (36 tuổi, ngụ ấp Thị Cầu, xã Phú Đông) vì có hành vi đốt nhà hàng xóm, hủy hoại tài sản.



Theo điều tra ban đầu, gần đây, Thành và hàng xóm Trịnh Hồng V. (34 tuổi) mâu thuẫn vì anh V. gắn camera hướng về nhà Thành. Sau nhiều lần Thành nhắc nhở nhưng người hàng xóm vẫn không tháo camera dẫn tới cự cãi lớn tiếng.



Lê Bá Thành cùng tang vật



Đến đêm 13-3, Thành quan sát thấy nhà anh V. khóa cửa ngoài liền quay về lấy xăng đổ vào can nhựa. Tiếp theo, Thành cầm can xăng tạt vào phía sau nhà anh V. và dùng bật lửa đốt. Sau đó, Thành chạy về nhà đóng cửa như không biết chuyện gì.



Lửa phát cháy đã làm hư hỏng 1 máy giặt trong nhà anh V. và một số tài sản khác.



Nghi vấn Thành liên quan sự việc, công an mời lên làm việc. Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi, ngay sau đó đã bị công an giữ cùng những tang vật liên quan.

Theo Ng.Tuấn-H.Xuân (NLĐO)