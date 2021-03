Kêu vợ không về, gã chồng ""nổi điên" chém người loạn xạ tại đám cưới

Chau Hênl cầm dao chém người loạn xạ tại đám cưới chỉ vì vợ không chịu về nhà.





Ngày 16-3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Chau Hênl (SN 1997; ngụ xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".





Chau Hênl tại Cơ quan CSĐT.





Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 7-3, Hênl cùng vợ là Neáng Phước đến nhà mẹ vợ tại huyện Tri Tôn dự đám cưới. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi uống rượu say, Hênl cùng vợ sang nhà chị vợ là Neáng Phươnh chơi.



Tại đây, Hênl kêu vợ về nhà nhưng chị Phước xin ở lại đến sáng hôm để phụ giúp gia đình cho xong đám cưới. Lúc này, Hênl "nổi điên" rồi chạy ra sau bếp lấy cây dao chém nhiều nhát vào vợ mình. Nghe em gái la hét, chị Phươnh chạy đến xem thì bị Hênl rượt chém nên bỏ chạy vào trong phòng rồi kêu anh Chau Sóc Phone đến căn ngăn.





Khi anh Phone chạy ra thì bị Hênl chém nhiều nhát vào vùng vai và đầu nên vợ chồng anh này cùng nhau bỏ chạy lánh nạn. Chưa dừng lại đó, Hênl chạy đến bàn khách đang ngồi rồi tiếp tục chém 2 người bị trọng thương. Thấy vậy, mọi người xung quanh cùng nhau khống chế Hênl rồi trình báo cho lực lượng chức năng đến xử lý, đưa những người bị thương đi cấp cứu.

Theo T.Nốt-H.Trang (NLĐO)