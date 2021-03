Kéo giảm tai nạn giao thông trong thanh-thiếu niên DTTS: Cần thay đổi từ ý thức đến hành vi

(GLO)- Trước tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, nhất là trong thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch chuyên đề thực hiện cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông liên quan đến đối tượng này.

Đoàn viên, thanh niên, người có uy tín và lực lượng tham gia trong các tổ tự quản ở cơ sở của huyện Chư Pưh tham gia lễ phát động cao điểm tuyên truyền ATGT. Ảnh: Lê Hòa

Ông Lê Quang Thái-Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh, Trưởng ban An toàn giao thông (ATGT) huyện-thông tin: 4 năm qua, huyện đã nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT). Tuy nhiên, 2 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn huyện đã xảy ra 3 vụ TNGT, làm chết 6 người, bị thương 2 người. Trong đó có vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 xe mô tô xảy ra vào khoảng 21 giờ 20 phút ngày 14-2 tại đường Hồ Chí Minh đoạn qua làng Đung (xã Ia Hrú) làm 4 người chết và 1 người bị thương. Tất cả nạn nhân đều mới 15-20 tuổi, là người Jrai sinh sống tại địa phương.



Vừa qua, Ban ATGT tỉnh đã chọn xã Ia Hrú làm điểm để tổ chức lễ phát động cao điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT trong thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số (DTTS). Tại lễ phát động, lãnh đạo Ban ATGT tỉnh và đại diện chính quyền địa phương đã phân tích tình trạng vi phạm trật tự ATGT trên địa bàn trong thời gian gần đây, cũng như hậu quả của TNGT. Cùng với đó, lãnh đạo Ban ATGT tỉnh đề nghị các ngành, địa phương và người tham gia giao thông, đặc biệt là đối tượng thanh-thiếu niên DTTS cùng vào cuộc để góp phần kiềm chế tai nạn giao thông.

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh tặng mũ bảo hiểm cho thanh-thiếu niên DTTS trên địa bàn huyện Chư Pưh. Ảnh: Lê Hòa

Ông Lê Văn Hạnh-Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông-Vận tải: “Đợt cao điểm nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông Đường bộ trong thanh-thiếu niên DTTS. Qua đó, tỉnh phấn đấu giảm từ 10% trở lên so với thời gian liền kề ở cả 3 tiêu chí về số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương liên quan đến đối tượng này”.

Đề cập một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến TNGT liên quan đến thanh-thiếu niên DTTS diễn biến phức tạp, ông Lê Văn Hạnh-Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông-Vận tải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh-cho rằng: Phần lớn đều xuất phát từ nguyên nhân chủ quan, trong đó chủ yếu là việc nhiều thanh-thiếu niên có sử dụng rượu, bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông và không có giấy phép lái xe, không nắm được các kỹ năng cần thiết để tham gia giao thông an toàn. “Ngoài tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát để phát hiện, xử lý vi phạm về trật tự ATGT thì công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe để nâng cao kỹ năng và kiến thức tham gia giao thông an toàn cho người dân là giải pháp căn cơ, lâu dài và thực sự cần thiết”-ông Lê Văn Hạnh cho hay.



Bởi vậy, trong lễ phát động cao điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT trong thanh-thiếu niên DTTS tổ chức tại huyện Chư Pưh, đại diện lãnh đạo địa phương đã ký kết bản ghi nhớ với Sở Giao thông-Vận tải về phối hợp triển khai thực hiện tuyên truyền, vận động, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô, xe máy kéo nhỏ cho người dân trên địa bàn huyện.



Em Rơ Mah Nghi-học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Học (huyện Chư Pưh) bày tỏ: Năm học này, cha mẹ có mua cho em 1 chiếc xe máy loại 50 cm3 để đến trường. “Cha mẹ luôn căn dặn em phải đi xe cẩn thận, an toàn. Ở trường, thầy cô cũng thường xuyên nhắc nhở và yêu cầu gia đình ký cam kết về việc chấp hành quy định Luật Giao thông Đường bộ. Khi tham dự buổi lễ, được nghe các bác, các chú nói về hiểm họa và hậu quả của TNGT. Em hiểu thêm được nhiều vấn đề và sẽ cẩn thận mỗi khi tham gia giao thông”-Nghi nói.



Ông Hoàng Thái Nghiêm-Chủ tịch UBND xã Ia Hrú-cho biết: Toàn xã có 8 làng đồng bào DTTS, lại phân bố dọc đường Hồ Chí Minh. Do vậy, TNGT luôn tiềm ẩn, nhất là trong dịp làng có lễ hội, Tết… Đáng lo nhất là nhiều gia đình mua xe máy phân khối lớn và giao xe cho con sử dụng khi chưa đủ điều kiện điều khiển. Thói quen uống rượu, bia trong các dịp lễ, Tết hay tâm lý chủ quan khi lưu thông trong đường làng, không đội mũ bảo hiểm… là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ TNGT thương tâm. “Ủy ban nhân dân xã và lực lượng Công an đã lập danh sách những thanh-thiếu niên thường xuyên có biểu hiện càn quấy, vi phạm quy định trật tự ATGT để gọi hỏi, răn đe, nhắc nhở. Đồng thời, xã cũng yêu cầu phụ huynh quan tâm nhắc nhở con em mình”-ông Nghiêm chia sẻ.

LÊ HÒA