"Hộ chiếu vaccine" sẽ giúp du lịch, kinh tế phục hồi

* Ông Tống Quốc Hưng - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Hội An cho biết: Để chuẩn bị cho khôi phục du lịch trở lại, Hội An đang trình UBND tỉnh Quảng Nam để tổ chức lại một số hoạt động như: Đưa một số phân cảnh của show thực cảnh “Ký ức Hội An” ra đường phố; đưa show thực cảnh “Hội An show - Tri ân” vào hoạt động; chấn chỉnh lại hoạt động ghe thuyền trên sông Hoài; tổ chức lại các hoạt động trong phố cổ; xúc tiến quảng bá du lịch; đề nghị người dân thắp lồng đèn trở lại... “Nếu chương trình Hộ chiếu vaccine có hiệu lực, chắc chắn Hội An bước đầu phần nào sẽ lấy lại được thị phần khách nước ngoài truyền thống” - ông Hưng nói.

* Ông Cao Chí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng: Doanh nghiệp chúng tôi đang rất háo hức và mong ngày mong đêm với thông tin này. Chúng tôi mong Chính phủ và các ban ngành sớm triển khai, sớm có các hướng dẫn cụ thể, chi tiết để doanh nghiệp thực hiện”. Về phía các doanh nghiệp du lịch, ông Dũng cho biết “chúng tôi đã và đang rất sẵn sàng mọi thứ, chỉ chờ có lệnh là bung. Các doanh nghiệp ở Đà Nẵng mỗi năm đón hơn 10 triệu lượt khách, nên giờ nếu có “Hộ chiếu vaccine” thì giỏi lắm cũng chỉ vài trăm nghìn khách đến Đà Nẵng thời gian đầu nên chuẩn bị không phải là vấn đề” - ông Dũng khẳng định.

* Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Phó Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, việc triển khai “hộ chiếu du lịch” mở cửa đón du khách trong điều kiện an toàn thời điểm này là cần thiết. Hiện sở và các đơn vị đang chờ có hướng dẫn cụ thể và họp bàn cách thức triển khai phù hợp với tiêu chí ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn. Việc có vaccine và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Khánh Hòa được đánh giá là một trong những điểm đến an toàn. Vì vậy từ tháng 4.2021 Sở Du lịch Khánh Hòa sẽ phối hợp Công ty Travel Shop Việt Nam tổ chức Phiên chợ du lịch quốc tế trực tuyến định kỳ hằng tháng. Đây là kênh quảng bá du lịch Khánh Hòa đồng thời mở cửa trực tuyến để doanh nghiệp trong và ngoài nước kết nối đưa du khách quốc tế trở lại.

* Ông Hoàng Văn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa thông tin: “Chúng tôi rất ủng hộ mở cửa du lịch an toàn qua hộ chiếu vaccine. Hiệp hội và các ngành, doanh nghiệp đang họp triển khai trong tháng 4.2021 công tác chuẩn bị đón khách quốc tế trở lại. Dự kiến trong tháng 5 sẽ mở đón du khách Nga có hộ chiếu vaccine với những gói nghỉ dưỡng phù hợp. Việc kiểm soát được thực hiện ngay tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và tùy vào điều kiện du khách đảm bảo an toàn sẽ nghỉ dưỡng tại các địa điểm trong thành phố hoặc các khu nghỉ dưỡng mang tính biệt lập cao tại Bãi Dài. Việc đảm bảo các quy trình an toàn COVID-19 sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu”.