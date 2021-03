Gia Lai: Tạm hoãn tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân trong ngày 13 và 14-3

(GLO)- Toàn bộ 18 đầu mối tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh Gia Lai gồm Công an 17 huyện, thị xã, thành phố và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh) đã ra thông báo tạm hoãn tiếp nhận hồ sơ trong 2 ngày 13 và 14-3. Các đầu mối này sẽ tiếp tục nhận hồ sơ trở lại từ ngày 15-3.





Lực lượng Công an tạm hoãn tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử trong ngày 13 và 14-3. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đó, các bộ máy móc tiếp nhận hồ sơ sẽ được chuyển đến TP. Đà Nẵng để tiến hành nâng cấp phần mềm và cập nhật dữ liệu dân cư trên hệ thống nhằm phục vụ việc cấp CCCD gắn chíp điện tử.



Toàn tỉnh hiện có hơn 1 triệu người đủ điều kiện cấp CCCD gắn chíp điện tử và đã có hơn 24.000 hồ sơ hoàn thiện chuyển đến Bộ Công an đề nghị cấp CCCD. Các công dân đủ điều kiện có thể làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp điện tử tại Công an địa phương nơi cư trú hoặc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh) ở địa chỉ 64 Hùng Vương, TP. Pleiku.



VĂN NGỌC