Gia Lai: Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số

(GLO)- Ngày 8-3, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch chuyên đề số 281/KH-UBND về việc thực hiện cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ trong thanh-thiếu niên người dân tộc thiểu số (DTTS).

Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm TTATGT ở địa bàn nông thôn, vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh; góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ trong thanh-thiếu niên người DTTS; phấn đấu giảm từ 10% trở lên so với thời gian liền kề ở cả 2 tiêu chí tai nạn giao thông liên quan đối tượng này.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tuần tra, kiểm soát, xử lý triệt để vi phạm TTATGT trong thanh-thiếu niên người DTTS, thanh-thiếu niên càn quấy, gây rối, đua xe trái phép trên tất cả các tuyến, địa bàn, đặc biệt là trên đường Hồ Chí Minh-đoạn qua địa bàn huyện Chư Sê, Chư Pưh và trung tâm TP. Pleiku. Quá trình triển khai, phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19.

Một vụ tai nạn giao thông liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số xảy ra tại xã Hbông (huyện Chư Sê). Ảnh: Văn Ngọc

Về nội dung, trong công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động chấp hành pháp luật về TTATGT cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT bằng 3 thứ tiếng Việt, Jrai, Bahnar đến thanh-thiếu niên người DTTS. Trong đó, tập trung tuyên truyền về quy tắc giao thông; kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn; nguyên nhân, hậu quả, các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông; Luật Phòng-chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Thực hiện “Đã uống rượu bia, không lái xe”…

Biên soạn tài liệu, cẩm nang, tờ gấp... tuyên truyền bằng 3 thứ tiếng Việt, Jrai, Bahnar có hình ảnh minh họa rõ ràng, dễ hiểu; xây dựng tin, bài, phóng sự, tăng cường thời lượng tuyên truyền bằng tiếng Jrai, Bahnar vào giờ thích hợp. Rà soát, lập danh sách, thực hiện tuyên truyền, giáo dục, vận động cá biệt đối với 100% thanh-thiếu niên người DTTS có sử dụng xe mô tô độ chế, không đảm bảo an toàn kỹ thuật; thường xuyên càn quấy, vi phạm TTATGT, điều khiển xe mô tô rú ga, lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu, tổ chức đua xe trái phép.

Phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong vùng DTTS để tuyên truyền, vận động người dân vùng đồng bào DTTS không giao xe cho người chưa đủ tuổi, người chưa có giấy phép lái xe điều khiển xe mô tô. Tuyên truyền, vận động đẩy mạnh đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô, xe máy kéo nhỏ cho người DTTS, nhất là đối tượng thanh niên.

Đối với công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm: Huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT của thanh-thiếu niên người DTTS trên tất cả các tuyến, địa bàn.

Xây dựng và triển khai các phương án phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt, xử lý triệt để, không để tái diễn hiện tượng chạy xe càn quấy, gây rối, đua xe trái phép ở các địa phương trên địa bàn tỉnh; xử lý tịch thu theo quy định đối với xe mô tô độ chế, không đảm bảo an toàn kỹ thuật nhăm ngăn chặn nguy cơ gây tai nạn giao thông từ phương tiện này. Bố trí lực lượng tự quản an toàn giao thông tại các nút giao giữa các đường chủ yếu trong khu vực với quốc lộ, đường tỉnh để hướng dẫn, vận động, tuyên truyền về an toàn giao thông.